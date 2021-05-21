İzlanda Devlet Başkanı Johannesson: Lavrov ile görüşmeden keyif aldım

İzlanda Devlet Başkanı Gudni Johannesson, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Johannesson, "Sergey Lavrov ile iyi geçen görüşmeden zevk aldım. Arktik ile ilgili meseleleri görüştük. Sürdürülebilir kalkınmaya, yerli halkların çıkarlarına ve Arktik Konseyi kapsamında mevcut hatlar üzerinden işbirliğine çok önemli vurgu yapıldı. İzlanda-Rusya kültürel ilişkilerini ve tarihi bağlarını da ele aldık" ifadelerini kullandı.

Enjoyed a good meeting with Sergey #Lavrov, discussing #Arctic affairs, vital emphasis on sustainability, interests of indigenous populations and cooperation in @ArcticCouncil on established lines. Also discussed 🇮🇸🇷🇺cultural relations and historical connections.@mfa_russia pic.twitter.com/ArwHq4xygP — President of Iceland (@PresidentISL) May 20, 2021

Lavrov, Reykjavik ziyaretinin son ayağı olarak İzlanda Devlet Başkanı ile görüşmüştü.