İngiltere'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi

60 milyondan fazla doz aşı uygulandı

Ülkede son 24 saat içinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 721'e yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Kovid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 37 milyon 943 bin 681 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 22 milyon 643 bin 417 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, son 24 saatte 762 bin 361 doz aşı uygulanması ile toplamda 60 milyondan fazla doz aşı uygulandığını belirtti. Hancock, aşıların sunulmaya başlamasından bu yana 1 gün içinde uygulanan en yüksek ikinci günlük doz sayısının bugün kayıtlara geçtiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı daha önce 20 Mart tarihinde 844 bin 285 doz aşı uygulayarak aşılamadaki en yüksek günlük doz sayısına ulaşmıştı.

Yetişkin nüfusun yüzde 43'ü tamamen aşılandı

İngiltere'deki aşılama programı ile yetişkin nüfusun yüzde 43'ünün tamamen aşılandığı belirtildi. Ülkede toplam nüfusun yüzde 56.5'sına aşının ilk dozunun, yüzde 33'üne ise aşının her iki dozunun uygulandığı belirtildi.