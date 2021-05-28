Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: İçişleri Bakanı’nın talimatıyla ailem izleniyor

TV8 televizyonuna konuşan Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, “İçişleri Bakanı aile üyelerimin izlenmesi talimatı verdi, beni takip edemiyor çünkü benim devlet korumam var, bu nedenle ailemi izlemeye karar verdi. Bu elbette yasadışı ve baskı sisteminin bir parçası. Takibin birkaç haftadır devam ettiği bilgisine sahibim” ifadelerini kullandı.

Diğer politikacıların da bu şekilde hedef alındığını belirten Sandu, konunun güvenlik güçleri arasından yolsuzluğa karışmış yetkililerin temizlenmesiyle çözülebileceğini kaydetti.

Sandu, “Sosyalist Partisi’nin malı olmayan politikacılar izleniyor. Bunun Sosyalistlerin talimatıyla gerçekleştiği açık” dedi.

Sandu konuyla ilgili şikayetçi olmayı düşünmediğini belirterek, halka ülkede düzeni yeniden tesis edecek ve güçlerini kötüye kullananları cezalandıracak vekillerin göreve getirilmesi için 11 Temmuz’da erken parlamento seçimlerine katılma çağrısı yaptı.