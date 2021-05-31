Yunanistan, Rusya vatandaşlarına verdiği giriş izninin süresini uzattı

Rusya vatandaşları için daha önce getirilen haftalık ziyaretçi kotasını kaldıran Yunanistan, Ruslar için ülkeye giriş izninin süresini 7 Haziran’a kadar uzattı.

Rus basınının Yunanistan resmi hükümet gazetesine atıfla yayınladığı habere göre Rusya vatandaşları için verilen ülkeye sınırsız giriş izninin süresi 7 Haziran’a kadar uzatıldı.

Yunanistan’a giriş yapmak isteyen ve koronavirüs aşısı yaptırmamış olan gezginlerin üzerinde negatif Kovid-19 test sonucu olması gerekiyor. Yeni karar 31 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında yürürlükte olacak.

Yunanistan’a giriş izinleri olan turistler ülkedeki uluslararası havalimanlarını, Patras, İgumeniça ve Korfu deniz limanlarını, ayrıca kara sınırlarındaki Promachonas ve Çirmen sınır kapılarını 24 saat boyunca kullanabilecek.

Daha önce Yunanistan Turizm Bakanı Kharis Teokharis, ‘turizm pazarlarını doğrudan etkileyen’ Sputnik V ve Sinovac aşısı yaptıran turistleri ülkeye kabul edeceklerini ifade etmişti.