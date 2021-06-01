İtalya'da 'insan kasabı' lakaplı mafya üyesinin tahliyesine tepki: 'Katil Giovanni Brusca özgür'

İtalya'da mafyayla mücadele eden Giovanni Falcone'ye suikast düzenleyen, 14 yaşındaki bir çocuğu da asitli işkenceyle öldüren ve 150 cinayete karıştığını itiraf eden Cosa Nostra mafyası üyesi Giovanni Brusca, 1996 yılında aldığı 25 yıl hapis cezasının ardından tahliye edildi. Brusca'nın serbest bırakılması ülkede tepkilere yol açtı.

'İnsan kasabı' lakaplı Brusca, İtalya'nın mafya karşıtı başsavcısı Giovanni Falcone'nin öldürülmesi de dahil olmak üzere 100'den fazla cinayetteki rolünü itiraf edip 1996'da aldığı 25 yıl hapis cezasının sona ermesiyle tahliye edildi.

There is anger and disbelief in #Italy at the news that the infamous #Mafia killer #GiovanniBrusca has walked free after serving 25 years in jail. Brusca, responsible for more than 150 murders, turned state's evidence after his arrest in 1996. https://t.co/k3KO0uZ8yi pic.twitter.com/EILYdzT1i6 — Wanted in Rome (@wantedinrome) June 1, 2021

​Ancak Brusca'nın Cosa Nostra mafyasına yönelik operasyonlarda kolluk kuvvetine ve istihbarat birimlerine verdiği bilgilerle yardımcı olduğu belirtildi.

Her ne kadar bu oerasyonlarda emniyet birimlerine yardım etse de, Brusca'nın 25 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılması, kurbanlarının yakınlarını kızdırdı.

Kurbanlardan birinin eşi olan Tino Montario, bir gazeteye verdiği demeçte duyduğu kızgınlığı dile getirdi. Montario, "Devlet, 29 yıl sonra hala katliam hakkındaki gerçeği aydınlatamamışken ve ailemi yok olmuşken katil Giovanni Brusca özgür" dedi.

Öldürülen savcının kızı Maria Falcone ise salıverme haberini duyduğu andan itibaren üzgün olduğunu ancak yasanın Brusca'ya hapisten çıkma hakkı verdiğini söyledi.

64 yaşındaki Brusca'nın 4 yıl denetimli serbestlik altında kalması bekleniyor.