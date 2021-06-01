NATO'dan AB'nin Belarus yaptırımlarına destek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belarus’taki uçak olayıyla ilgili ortak duruş aldıklarını ve Avrupa Birliği’nin (AB) ilan ettiği yaptırımlara destek verdiklerini belirtti.

Video konferans yoluyla düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Stoltenberg, “Kuzey Atlantik Konseyi, bir NATO başkenti olan Atina’dan diğer bir NATO başkenti olan Vilnius’a giden yolcu uçağının iniş yapmaya zorlanmasını şiddetle kınayan güçlü bir bildiri kabul etti” ifadesini kullandı.

Müttefiklerin, 'uluslararası sivil havacılık kurallarını ve insan haklarını ihlal eden' bu olayla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulunduklarının altını çizen Stoltenberg, “NATO ülkeleri ayrıca uçağın zorunlu inişinden sonra gözaltına alınan Belaruslu gazeteci ve arkadaşının serbest bırakılması gerektiğini net bir şekilde dile getirdi” dedi.

AB’nin, Minsk olayının ardından Belarus’a karşı ilan ettiği yaptırımlara destek verdiklerini kaydeden Genel Sekreter, “NATO ülkelerinin, özellikle AB tarafından kabul edilen yaptırımları ve önlemleri uygulamalarını memnuniyetle karşılıyorum” diye ekledi.

Daha önce Washington Post gazetesi, Türkiye’nin NATO’nun Belarus girişimini engellediğini iddia etmişti.