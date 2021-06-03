Belarus, Sputnik Light aşısını onayladı

Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının ülkede onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı İlaç Komisyonu'nun 3 Haziran tarihli kararına istinaden Sputnik Light aşısının devlet tesciline onay verildi" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Sputnik Light'ın Sars-CoV-2 virüsünün neden olduğu koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesine yönelik bir vektör aşı olduğu belirtilerek, tescil süresinin 1 yıl geçerli olacağı vurgulandı.