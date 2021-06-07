AB Sayıştayı, Frontex'i dış sınırların korunmasında etkisiz ve yetersiz buldu

Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı, AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'in dış sınırların korunmasında yeterince etkili olmadığı ve yasa dışı göçle mücadeleye desteğinin yetersiz kaldığı sonucuna vardı.

Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı, Frontex'in faaliyetlerine dair hazırladığı raporun sonuçlarını açıkladı. "Frontex, üyle ülkeler ve Schengen ülkelere AB'nin dış sınırlarının yönetilmesinde yardım ederken yeterince etkili olmamıştır" ifadeleri kullanılan açıklamada, Frontex'in yasa dışı göçle ve sınır ötesi suçlarla mücadeledeki desteğinin de yetersiz kaldığı belirtildi.

AB denetçileri, Frontex'e sınır korumayla ilgili 2016'da verilen yetkinin de tam olarak uygulanmadığı sonucuna ulaştı.

Raporun hazırlanmasından sorumlu AB Sayıştayı üyelerinden Leo Brincat, "Frontex'in görevlerinin, AB'nin dış sınırlarında sınır ötesi suçlar ve yasa dışı göçle mücadelede hayati önemi bulunmaktadır. Buna rağmen Frontex bu görevi etkin şekilde yerine getirememektedir. Bu özellikle Frontex'e ilave sorumluluklar verildiği bir dönemde endişe vericidir" dedi.

Frontex, 2004'te üye ülkelerin sınır koruma teşkilatlarıyla birlikte AB sınırlarındaki terör, kaçakçılık, insan kaçakçılığı gibi konularla mücadele etmesi için kuruldu, kurulduğundan bu yana yetkileri ve bütçesi artırıldı.

Frontex'in 2006'da 19 milyon euro olan bütçesi geçen yıl 460 milyon euro olmuştu.