Ukrayna: Biden, Kırım Platformu’na destek verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in dün ABD’li mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, “Joe Biden, Zelenskiy’in Kırım Platformu’nu oluşturma girişimine destek verdi. Biden, ABD’nin platform toplantısında üst düzeyde temsil edileceğine söz verdi” ifadesine yer verildi.

Zelenskiy daha önce Ukrayna’nın Kırım’ı geri alabilmek için her şey yaptığını söylemişti. Bunun için ‘Kırım Platformu’ adı verilen bir girişim başlatılmıştı. Platformun birinci zirvesi 23 Ağustos’ta yapılacak. ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği ülkeler platforma davet edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev’in Kırım'ı Ukrayna topraklarına döndürme çabalarının gayri meşru olduğunu ve Rusya’ya karşı saldırganlık olarak görüleceğini söylemişti. Ülkelerin bu tür girişimlere katılımının Moskova tarafından “Rusya’ya yönelik hasmane adım ve toprak bütünlüğüne doğrudan müdahale olarak” değerlendirileceği uyarısı yapılmıştı.