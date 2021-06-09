Tokat olayının ardından yurttaşlarla kaynaşmaya devam edeceğini belirten Macron: Hiçbir şey beni durduramaz

Kovid-19 önlemlerinin aşamalı kalkmasını müteakip halkın nabzını tutmak için ülke turu başlatan Fransa Cumhurbaşkanı, yurttaşlarla el sıkışırken tokatlanmasını "Münferit olayların, aşırı şiddet gösteren bireylerin kamusal tartışmayı ele geçirmesine izin vermeyelim" diye değerlendirdi. Halkla kaynaşarak ülke turuna devam edeceğini belirtti.

Fransa'da yerel seçimlere 2 hafta, cumhurbaşkanlığı seçimlerine 10 ay kala halkla kaynaşırken suratına tokat yiyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olaydan kısa süre sonra bir şey olmamış gibi yurttaşlarla selamlaşmaya devam etmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'şiddetin toplumsal tartışmayı ele geçirmesine meydan bırakmamak gerektiğini' belirtti.

'Onu bırakın'

Fransa'da Kovid-19 önlemlerinin aşamalı kalkmasına koşut halkın nabzını tutmaya çalışan Macron, dün güneydoğudaki Drome bölgesinde hizmet sektörü temsilcileri ve öğrencilerle biraraya geldi. Belediye Başkanı'na göre Cumhurbaşkanı, bir açılışta bariyerin gerisindeki yurttaşlarla el sıkışırken, "A Bas La Macronie" ve "Montjoie Saint Denis" diye bağırarak kendisine tokat atan erkek korumalarca yere devrildiğinde, ilk tepki olarak "Onu bırakın, onu bırakın" dedi.

'Hiç korkmadım'

Korumalarının geri çektiği Macron, birkaç saniye sonra geri dönüp yurttaşlarla tokalaşmaya devam etmesinin ardından, "Her zaman mesafesiz temas ararım. Bunu istiyorum" açıklamasını yaptı. Tokat olayını 'aptallık' diye niteleyerek "Aptallık şiddet ile birleştiğinde kabul edilemez" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, daha sonra Le Dauphine Libere gazetesine, "Ne söylemde ne eylemde şiddet ya nefret olmalı. Yoksa tehdit edilen demokrasinin kendisi olur" diye konuştu.

Tokatlanmasını 'münferit olay' diye niteleyen Macron, "Münferit olayların, aşırı şiddet gösteren bireylerin... kamusal tartışmayı ele geçirmesine izin vermeyelim: Onlar bunu hak etmiyor" vurgusunu yaptı.

Olay sırasında güvenliğiyle ilgili korku duymadığını söyleyen Cumhurbaşkanı, halkla kaynaşmaya devam edeceğini belirterek "Devam ettim ve devam edeceğim. Hiçbir şey beni durduramaz" diye altını çizdi.

Macron, ülke turu kapsamında gelecek iki ayda onlarca yere daha ziyaret yapmayı planlıyor.

Aşırı sağcı arka plan

Biri tokat atan olmak üzere iki kişi, jandarma tarafından gözaltına alınıp sorgulanırken, savcı, soruşturmanın bu aşamasında zanlıların itkilerinin bilinmediğini dile getirdi.

Fransa'nın kraliyet döneminde muharebe sırasında bağırılan, günümüzde monarşiye dönüş isteyen aşırı sağcılar tarafından kullanılan ve Les Visiteurs isimli 1993 tarihli ünlü komedi filminde sık sık geçen "Montjoie Saint Denis" sloganını atan 28 yaşındaki Damien T. adındaki saldırgan, Fransız medyasının haberlerine göre, Avrupa Tarihi Dövüş Sanatları (HEMA) ve Uzakdoğu kılıç kullanma sanatı Kendo ustası ve aynı zamanda sosyal medyada aşırı sağcı influencerların takipçisi.

Rakipleri tokatlamayı kınadı

Yatırım bankacılığından gelen neo liberal Macron'un tokatlanmasına en sıkı siyasi rakipleri de tepki gösterdi. Gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin manipüle edileceğini öne süren radikal solun lideri Jean-Luc Melenchon "Cumhurbaşkanı ile dayanışma içindeyim" diye tweetlerken, seçimlerin 2. turuna kalıp Macron'u terletmesi beklenen aşırı sağcı lider Marine Le Pen, "Kabul edilemez. Siyasi tartışma ne kadar keskin olursa olsun, fiziksel şiddeti kaldırmaz; demokraside temelden kınanması gerekir" dedi.

Daha önce de saldırıya uğramıştı

2016'da ekonomi bakanıyken emek sektörü reformları nedeniyle sendikacıların yumurta attığı Macron, 2018'de Sarı Yelekler protestolarıyla kesişen 1. Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yıldönümü sırasında yuhalama ve küfürlerle karşılaşmıştı. Temmuz 2020'de eşiyle Paris'te yürürken de protestocuların sözlü saldırısına uğramıştı.