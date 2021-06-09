İngiltere'de mahkeme, hastalık izni alıp bara gittiği için kovulan işçiye tazminat ödenmesine hükmetti

İngiltere'de akciğer rahatsızlığından dolayı iş yerinden izin aldıktan sonra bir barda sigara ve alkol içtiği için kovulan kişi, olayı mahkemeye taşıdı. Mahkeme, şirketin çalışanların hastayken sosyalleşmesini yasaklayamayacağını belirterek işçiye tazminat ödenmesine hükmetti.

İngiltere'nin Newcastle şehrinde yaşayan ve bir dış mekan tasarımı şirketinde çalışan 66 yaşındaki Colin Kane, akciğerlerindeki rahatsızlıktan dolayı işyerinden izin aldıktan sonra evinin yakınlarındaki bir barda alkol ve sigara içerken görülünce işinden oldu.

Debmat Surfacing isimli şirketin yöneticisi Shaun Johnson, "Hastaysan ve antibiyotik kullanmışsan bara gitmemen gerekirdi" diyerek Kane'i 'sahtekarlık ve şirket kurallarını ihlal etme' gerekçesiyle geçen sene temmuz ayında işten çıkardı.

Barda uzun süre durmadığını ve yanlış bir şey yapmadığını belirtmesine rağmen işe geri alınmayan Kane, olayı mahkemeye taşıdı.

Yargıç Andrea Pitt, şirketin çalışanların hastayken sosyalleşmesini özel olarak yasaklayamayacağını ve önceden böyle bir kural koyulmadığını belirterek Kane'in haksız yere işten çıkarıldığını söyledi.

Pitt, şirketin Kane'e tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Tazminat miktarı ise gelecek ay görülecek mahkemede kararlaştırılacak.