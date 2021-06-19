Kavga etmemek için kelepçeyle 'bağlanan' çift ayrıldı: Hiç 'Seni özledim' demedi

Sürekli kavga eden ve ayrılmamak için kendilerini birbirlerine kelepçeleyen Ukrayna'daki bir çift, 123 gün sonra televizyon karşısında kelepçeyi çıkararak ayrıldıklarını duyurdu.

Araba satıcısı Alexandr Kudlay ve güzellik uzmanı Viktoria Pustovitova, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürekli yaşadıkları ayrılma ve barışma döngüsüne son vermek için kendilerini birbirlerine kelepçelediler.

Çift, bu sıra dışı deneyle alışverişten, temizlik, bulaşık ve tuvalet ihtiyaçlarına kadar her şeyi birlikte yapıyordu. Gündelik hayatlarından fotoğrafları sık sık sosyal medyadan paylaşan çiftin takipçi sayısı da hızla arttı.

28 yaşındaki Pustovitova,gözyaşlarını tutamayarak "Bence hem bizim için hem de Ukrayna'daki ve diğer ülkelerdeki çiftler için yaptığımızı yapmamaları konusunda iyi bir ders olacak" dedi.

Haberglobal'in haberine göre, kelepçeli kaldığı dönemde en çok özlediği şeyin şahsi alanı olduğunu söyleyen Pustovitova, erkek arkadaşının bu dönemde kendisine yeteri kadar ilgi göstermediğini de belirtti.

Başta kelepçelenme fikrine karşı çıktığını belirten güzellik uzmanı, "Tüm gün birlikteydik. Alexandr'dan hiçbir ilgi görmedim çünkü sürekli birlikteydik. Bana her ne kadar duymak istesem de hiç ‘Seni özledim' demedi" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Kudlay ise ilişkiyi kurtarmak için böyle bir yola başvurmaktan pişmanlık duymadığını söyledi. Kelepçelerin "Benzer düşünen kişiler olmadıklarını" anlamasını sağladığını söyleyen Kudlay, "Frekansımız uyuşmuyor. Tamamen farklı kişileriz" dedi.

Çift, kelepçeleri internet üzerinden açık artırmayla satmayı, paranın bir kısmını da hayır kurumlarına bağışlamayı planlıyor.