Almanya'da bıçaklı saldırı: En az 3 kişi hayatını kaybetti, saldırgan gözaltında

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı saldırgan, yoldan geçenlere saldırdı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, bazıları ağır en az 6 kişi yaralandı.
Polis, saldırganı yakaladı.
Passanten stellen sich einem geistig Verwirrten in #Wuerzburg#amoklauf #würzburg pic.twitter.com/2Imfd98yVR— Burek Shakur 🇵🇸 (@BurekShakur) June 25, 2021
Yerel basında yer alan haberlere göre polis, saldırganı bacağından vurarak durdurdu.
Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.
Çok sayıda ambulansın ve polis aracının olay yerine geldiği ifade edildi.
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