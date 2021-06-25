Almanya'da bıçaklı saldırı: En az 3 kişi hayatını kaybetti, saldırgan gözaltında

Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırganın şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı saldırgan, yoldan geçenlere saldırdı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, bazıları ağır en az 6 kişi yaralandı.

Polis, saldırganı yakaladı.

​Yerel basında yer alan haberlere göre polis, saldırganı bacağından vurarak durdurdu.

Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Çok sayıda ambulansın ve polis aracının olay yerine geldiği ifade edildi.