Ukrayna polisi, Rusya konusunda olumlu görüşlere sahip vatandaşları takibe alıyor

Ukrayna polisi, aralarında Rusya konusunda olumlu görüşlere sahip olan kişilerin de olduğu vatandaşlara ait sosyal medya hesaplarını takip etme yöntemlerini açıkladı.

Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi Kriminal Analiz Departmanı Başkanı Artyom Belevskiy, vatandaşlara yönelik geniş çaplı takibin tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin sakinlerini de kapsadığını anlattı.

Belevskiy, güvenlik güçlerinin açık kaynaklardan bilgi arama ve toplama yöntemi OSINT'ten (Open-source intelligence) yararlandığını ifade etti.

İhtiyaç duydukları bilginin yüzde 80’inin sosyal medyada elde ettiklerini dile getiren Belenskiy, bu bilgi sayesinde ofisten çıkmadan istenen veriler toplanabildiğini belirterek, "Birkaç dakika içinde gerekli bilgileri alıyoruz, işliyoruz ve analitik bir ürün, yani olayla ilgili rapor veya bir insanın dosyası gibi belgeleri oluşturuyoruz" dedi.

Donetsk ve Lugansk sakinleri için Lugansk bölgesi polis idaresinde ayrı bir kriminal analiz departmanın oluşturulduğunu anlatan yetkili, bu departmanın faaliyet alanlarından birinin, Ukrayna ordusunun Donetsk ve Lugansk’taki bombalamalara dahli olmadığının delillerini toplamak olduğunu söyledi.