İngiltere’den 'bağışıklık duvarı' hamlesi: Grip ve koronavirüs aşılarının üçüncü dozu aynı anda yapılacak

Delta mutasyonunun yayılması ve sonbaharla birlikte virüsün yeniden artış göstermesinin önüne geçmek isteyen İngiliz sağlık yetkililerinin grip ve koronavirüs aşılarını aynı anda yapmayı planladıkları belirtildi.

Sözcü'nün The Times'a dayandırdığı haberinde, ülkede 50 yaş ve üzerindeki kişilere bağışıklığı artıran üçüncü doz korona aşısı ve grip aşısı birlikte uygulanacak.

Söz konusu planın uygulanması için 700 kişinin katıldığı klinik denemeler sürüyor.

Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi (JCVI), iki ayrı kola aynı anda uygulanacak aşılara onay verirse, süreç Eylül ayında başlayacak.

Aralık ayına kadar ülkedeki 50 yaş ve üstü 16 milyon kişinin bu şekilde aşılanması hedefleniyor. Sağlık çalışanları ve risk grubundaki kişiler de aşılanırsa sayının 30 milyona çıkabileceği belirtiliyor.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkilileri ‘bağışıklık duvarını’ güçlendirmeyi amaçladıkları planda Pfizer-BioNTech aşısının yanı sıra İngiliz aşıları Novavax ve AstraZeneca’nın da üçüncü doz olarak kullanılabileceğini değerlendiriyor.

JCVI’nın klinik deney sonuçlarıyla ilgili görüşünü önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor.