Çekya lideri Zeman: Transları iğrenç buluyorum

Çekya lideri Zeman, cinsiyet değiştirme operasyonlarının bir nevi kendine zarar verme şekli olduğunu savundu, trans bireyleri 'iğrenç' olarak niteledi.

CNN kanalına konuşan Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, "Eşcinselleri, lezbiyenleri ve bu gibi şeyleri anlayabilirim. Ama asla anlamadığım şey ne biliyor musunuz? Translar. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olanlar aynı zamanda kendine zarar verme suçunu da işlemiş oluyor. Her operasyonda risk vardır. Bu trans insanlar da bana çok iğrenç geliyor" ifadelerini kullandı.

Başkent Prag'da her yıl düzenlenen Onur Haftası yürüyüşüne de karşı olan Zeman biraz daha genç olsa milyonlarca heteroseksüelle karşıt bir yürüyüş organize etmekten çekinmeyeceğini söyledi.

”Czech President Milos Zeman called transgender people "disgusting" in an interview on CNN affiliate CNN Prima News on Sunday, during a discussion of a controversial new law in Hungary.” https://t.co/7NgYDcNAj5 — Hynek Pallas (@hynekpallas) June 28, 2021

​Son olarak Macaristan, 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe teşviki yasaklamak için çıkardığı yasa nedeniyle AB ile karşı karşıya gelmişti.

Bu yasaya da değinen Zeman, Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın eşcinsellere karşı olmadığını, sadece iş cinsellik eğitimine geldiğinde ailelerin ve çocukların 'manipüle edilmesiyle' savaştığını söyledi. Kendisinin cinsellik eğitimiyle bir alıp veremediğinin olmadığını ama çocukların bu meseleleri anlamak için yaşlarının çok küçük olduğunu savundu.