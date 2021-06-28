Londra'da tren istasyonunda yangın ve patlama

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Elephant and Castle tren istasyonunda çıkan yangın yetkilileri harekete geçirdi.
Fire at elephant and castle ??? :( pic.twitter.com/hbjz5Cw94U— ‘livia (@_livjohnson_) June 28, 2021
Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına itfaiye arabası ile 100 itfaiye eri görevlendirildi. Yangının ardından dumanlar bölgeyi kaplarken, halkın evlerinden çıkmamaları ve pencerelerini kapalı tutmaları istendi.
Garage blow up in elephant and Castle. pic.twitter.com/7KTtXyM9ON— THL (@Thierryhlemonni) June 28, 2021
Trenlerin bölgeden geçişi durduruldu. Polis olayın terör bağlantılı olmadığını açıkladı.
🚨 | NEW: Lots of smoke at Elephant and Castle station— Politics For All (@PoliticsForAlI) June 28, 2021
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Yangın çıktıktan sonra en az bir patlamanın meydana geldiği ve tahliyelerin devam ettiği belirtildi.
Footage from Elephant and Castle explosion… pic.twitter.com/KmmZwxGLDq— Sabrina Miller (@SabriSun_Miller) June 28, 2021
There are now 15 fire engines and around 100 firefighters tackling the fire in #ElephantandCastle. Our 999 Control Officers have taken 44 calls to the blaze pic.twitter.com/AwZBnv2T6M— London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021
Southwark Polis Departmanı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bölgeden uzak durulması gerektiği belirtilirken, meydana gelen olayın terörle ilgili olmadığının düşünüldüğü aktarıldı.
Officers are supporting @LondonFire in Elephant and Castle.— Southwark Police | Central South BCU (@MPSSouthwark) June 28, 2021
There are significant road closures in place and the public are advised to avoid the area.
The incident is not believed to be terror related.
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