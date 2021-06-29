İngiliz Sağlık Bakanını öpüşürken yakalayan güvenlik kamerasına karşı bakanlarla vekillerden 'ofiste mahremiyet' isyanı

Hancock'ın danışmanıyla öpüştüğünün güvenlik kameralarına yakalanması üzerine istifa etmesinin ardından, bakanlarla vekiller 'gizli toplantıların yapılabileceği özel bir alan' diye niteledikleri ofislerinde ses-görüntü kaydı yapılmaması gerektiğini savundu. Hanckock'ın halefi Javid, meşhur kameranın devredışı bırakıldığını açıkladı.

Britanya'da Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson (BoJo) ile hükümetinin karıştığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez BoJo'nun ofiste kadın danışmanıyla öpüştüğü ortaya çıkan Sağlık Bakanı Matt Hancock'u görevden almaya yanaşmaması, ancak tepkiler üzerine Hancock'un Kovid-19 sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle istifa etmesinin ardından hükümetin derdi güvenlik kameraları oldu.

Yeni Sağlık Bakanı Sajid Javid, selefi Matt Hancock'un eşi Martha Hoyer Millar'ı ayda 15 bin sterlin ödediği en yakın danışmanı Gina Coladangelo ile aldattığını ortaya seren güvenlik kameralarını 'yersiz' diye niteledi.

Kendisi göreve gelince kameraların devre dışı kaldığını söyleyen Javid, "Bahsettiğiniz kamerayı ben kapatmadım, bakanlık kapattı" dedi.

Finans şirketi JP Morgan'ın danışmanlığını yaparken aynı zamanda sağlık bakanlığı görevini üstlenen Javid, özel görüşmelerin yapıldığı bakan ofislerine kamera yerleştirmenin uygunsuz olduğunu, sağduyunun bakanların ofislerinde kamera bulunmamasını gerektirdiğini, geçmişte maliye ve içişleri bakanlığı yaparken kendisinin kamera gibi bir uygulamayla karşılaşmadığını dile getirdi.

Yeni Sağlık Bakanı "Neden orada kamera vardı, emin değilim" derken, hükümet işlerinden sorumlu bakan, milletvekillerine Hancock'un ofisindeki kameranın rutin uygulamaya dahil olmadığını, bakanlık ofislerine kayıt cihazı yerleştirilmesinin genel politikanın parçası olmadığını anlattı.

Ancak İngiliz basınına göre Muhafazakar Partili milletvekilleri, 'gizli toplantıların yapılabileceği özel bir alan' diye niteledikleri ofislerde görüntü kaydı yapıldığının ortaya çıkmasını kızgınlıkla karşıladı.

Adalet Bakanı Robert Buckland, ofisine güvenlik kamerası yerleştirildiğini sanmadığını söylerken "Pek çok meslektaşım aynı soruyu soruyor ve ulusal güvenlik ihlali olabilecek yetkisiz cihazlar olması durumuna karşı ofislerinin kameralardan temizlendiğinden emin olmak istiyor" dedi.

Dolayısıyla haftasonunda bakanlıklarda nereye güvenlik kameraları yerleştirildiğiyle ilgili bir inceleme yapılacağı belirtildi.



