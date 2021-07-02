İsviçre, 36 adet F35-A satın almayı planladığını açıkladı

İsviçre, milyarca dolar tutacak alımların sebebinin elindeki mevcut ekipmanların kullanım süresinin 2030 yılında sona ermesi olarak belirtti.

27 Eylül 2020’de yeni savaş uçağı alımı içinbütçeyi ve 2 milyar İsviçre frangı (2 milyar 164 milyon dolar) ek bütçeyi ise uzun menzilliiçin harcamayı referandumla kabul emişti. İsviçre hükümeti, dün yaptıkları açıklamada, alımlar için bazı seçenekleri incelediklerini ve F35A ile Patriot füze ateşleme ünitelerinde karar kıldıklarını belirtti.

Alımların, İsviçre Hava Kuvvetleri’ne büyük avantajlar katacağı belirtilirken diğer yandan F35A savaş uçaklarının 30 yıllık ömrü olduğu ifade edildi. İsviçre, F35A savaş uçaklarının operasyonel maliyetinin 30 yılda yaklaşık 15.5 milyar İsviçre frangı (16 milyar 768 milyon dolar) tutacağını belirtti.