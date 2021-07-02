Kayıt
19:55 02 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Almanya Başbakanı Merkel'den İngiltere'ye 'veda' ziyareti

    Almanya Başbakanı Merkel'den İngiltere'ye 'veda' ziyareti

    © İHA / AYLİN KARADENİZ
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1044876336_0:158:3072:1886_1200x675_80_0_0_ddfa62e6285987eb028c6f8ec5f658a0.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202107021044876365-almanya-basbakani-merkelden-ingiltereye-veda-ziyareti/

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, görev süresi dolmadan önce İngiltere'ye gerçekleştirdiği son ziyaretinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, Almanya ve İngiltere arasındaki ilişkileri genişletmek alınan yeni kararları duyurdu.

    Eylül ayında görev süresi sona erecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'ye 22. ve sonuncu resmi ziyaret gerçekleştirdi.

    Merkel'i İngiliz mevkidaşı Boris Johnson, Buckinghamshire'daki Chequers kır evinde ağırladı. İki lider, İngiltere ve Almanya arasındaki ilişkileri genişletmek ve Brexit sonrası ilişkileri ele almak üzere bir araya geldi.

    Merkel ve Johnson, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameranın karşısına geçerek ilişkilerin genişletilmesi kapsamında yeni kararlar alındığını duyurdu.

    Johnson, Merkel'in İngiltere ziyareti öncesinde, "Birleşik Krallık ve Almanya'nın birçok konuda kararlı bir dostluğu ve ortak bir bakış açısı var. Bilim insanlarımız, aydınlarımız ve sanayicilerimiz dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için her gün birlikte çalışıyorlar. Anlaşmaya varacağımız yeni ortak girişimler nesiller boyu sürecek bir miras bırakacak” ifadelerini kullandı.

    Herschel Astrofizik ödülleri verilecek

    İkili, astrofizik alanında üstün başarı gösteren İngiltere ya da Almanya'ya bağlı çalışan kadın bir bilim insanına yıllık 10 bin Sterlin değerinde ödül verileceğini açıkladı. Ödülün adını, alanında öncü olan Almanya doğumlu İngiliz astrofizikçi Caroline Herschel'den aldığı belirtildi.

    İngiltere-Almanya kabineleri her yıl toplanacak

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere ve Alman kabinelerinin her yıl ortak toplantı düzenleyeceğini, bu toplantıların iki ülkenin hükümetleri arasındaki ortak çalışmayı genişletmek için bir fırsat olacağını kaydetti. Almanya Başbakanı Merkel de toplantıların "İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra ikili ilişkilere yeni bir fırsat alanı açacağını" dile getirdi.

    Öğrenci değişim programları desteklenecek

    Johnson ve Merkel ayrıca, iki ülke arasındaki öğrenci değişim programlarına yeni desteklerin sağlanacağını belirtti. İngiltere hükümeti toplantı öncesi yayımladığı bildiride, her iki ülkenin gençlerini bir araya getirmek ve yetenekli gençler için yeni fırsatlar oluşturmak amacıyla her yıl bir araya gelecek yeni bir İngiltere-Alman Kültür Diyaloğu'nun kurulacağını vurguladı. Hükümet ayrıca 2019'da her iki ülkeden 4 bin 300 gencin katıldığı bir programa yönelik finansmanın arttırılacağını belirtti.

    Yenilenebilir enerji projesi: Neuconnect

    Alınan yeni kararla İngiltere ile Almanya arasında bir enerji yolu oluşturularak yenilenebilir enerji sağlanacak. Şu anda devam eden en büyük İngiltere-Almanya yatırım projesi olan Neuconnect için birlikte çalışılacağı ve enerji şebekelerinin fazla gücü paylaşmasına izin vererek yenilenebilir enerjinin boşa gitmemesi sağlanacak.

    Seyahat kısıtlamaları gevşetilebilir

    Euro-Quad (Avrupa Dörtlüsü)
    © Fotoğraf : Twitter : Lloyd J. Austin
    ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya Savunma Bakanları, Avrupa Dörtlüsü'nün ilk toplantısını yaptı
    Almanya Başbakanı Merkel, İngiliz turistlere yönelik seyahat kısıtlamaları hakkında "gelecekte iki doz aşı olanlar için seyahat kısıtlamalarının gevşetilebileceğini" söyledi. Merkel, İngiltere'nin de Almanya'ya şu an da kısıtlama uyguladığını hatırlatarak, gelecekte karantinasız seyahatlerin önünün açılabileceğini ifade etti.

    Merkel daha önce Kovid-19'un Delta mutasyonu nedeniyle İngiltere'den Avrupa'ya gelen turistlerin karantinaya alınması konusunda öneride bulunmuştu. İngiltere Başbakanı Johnson ise Merkel'in aksine Perşembe günü yaptığı bir açıklamada, iki doz aşılamanın uluslararası seyahatler için "kurtarıcı" olabileceğini söylemişti. Mayıs ayından bu yana İngiltere'den Almanya'ya gelen turistlerin 14 gün karantina uygulaması gerekiyor.

    Merkel ve Johnson en son Haziran ayında Cornwall'daki G7 zirvesinde bir araya gelmişti. Merkel'in bugün Windsor Kalesi'nde Kraliçe II. Elizabeth ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Merkel ayrıca, ABD Başkanı Bill Clinton'ın 1997'de İngiliz kabinesine yaptığı konuşmadan bu yana kabine konuşması yapan ilk yabancı lider olarak online bir toplantıda kabineye hitap edecek.

    İngiliz-Alman iş birliği

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere ve Almanya arasındaki iş birliğinin, korona virüs salgınını yenmek ve iklim değişikliğiyle mücadele de dahil olmak üzere günümüzün en büyük zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı olduğunu söyledi.

    İngiltere hükümetinin yayınladığı bildiride, salgın sırasında University College London'ın ciddi solunum rahatsızlığı olan hastalara yeni solunum cihazları geliştirmek ve üretmek için Mercedes-AMG ile birlikte çalıştığı belirtildi. Bu cihazların şu anda 130'dan fazla NHS Hastanesinde kullanıldığı aktarıldı.

    Etiketler:
    Angela Merkel, Boris Johnson, Ziyaret, AB, veda, İngiltere, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine girenlerden İranlı fotoğrafçı Hassan Hatami'nin 'Güneş'in Dinamiği' isimli çalışması
    Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine giren kareler
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    İnfografik
    Kanal İstanbul'un güzergahı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet