İngiliz bilim insanları: Koronavirüs önlemlerini kaldırmak 'varyant fabrikası' inşa etmek gibi

İngiltere 19 Temmuz'da tam açılmaya hazırlanırken, karara ilişkin tartışmalar da devam ediyor. İngiliz bilim insanları, koronavirüs kurallarının kaldırılmasının 'varyant fabrikaları' inşa etmek gibi olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

İngiliz bilim insanları, tüm koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının çok hızlı bir şekilde yeni 'varyant fabrikaları' inşa etmek gibi olduğu konusunda uyarılarda bulundu ve yeni Sağlık Bakanı Sajid Javid'in tutumunun 'korkutucu' olduğunu söyledi.

Pazar günü Mail'de yazan Javid, halkın sağlığını korumanın en iyi yolunun koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmak olduğunu söylemişti ve “Uygulamamız gereken kurallar, aile içi şiddette şok edici bir artışa ve birçok insanın akıl sağlığı üzerinde korkunç bir etkiye neden oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Davranış bilimleri üzerine danışmanlık yapan Sage alt komitesinin üyesi olan St Andrews Üniversitesi profesörü Stephen Reicher, "Hala Covid'in grip olduğunu düşünen bir 'sağlık' sekreterine sahip olmak korkutucu. Kim enfeksiyon seviyelerine aldırmaz? Sağlık için en iyisini yapanların, ekonomi için de en iyisini yaptığını bilmeyen var mı? Sadece yarımız aşılanmışken kim tüm korumaları bırakmak ister? Tüm korumaları kişisel bir tercih meselesi haline getirmek isteyen bir 'sağlık' sekreterine sahip olmak korkutucu" ifadeleriyle bakanın açıklamalarını eleştirdi.

Javid ayrıca, ülkede koronavirüs kısıtlamalarının 19 Temmuz’da tamamen kaldırılmasının önünde bir engel bulunmadığını ve bu tarihten sonra hayatın yeniden normale döneceğini söylemişti.

Javid, “Vakaların önemli ölçüde artacağı konusunda net olmamız gerekiyor. Birçok insanın kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda temkinli olacağını biliyorum, bu tamamen anlaşılabilir bir durum. Ancak seçtiğimiz hiçbir tarih risksiz olmayacak, bu yüzden geniş ve dengeli bir bakış açısına sahip olmalıyız. Tıpkı gripte yaptığımız gibi, koronavirüsün varlığını kabul etmeyi ve onunla başa çıkmanın yollarını bulmayı öğrenmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

University College London'dan Davranış Değişikliği Merkezi'nin direktörü ve Sage'in davranış bilimleri alt komitesinin bir başka üyesi Prof. Susan Michie de, Javid'in açıklamaları üzerine yaptığı Twitter paylaşımında "Topluluk iletiminin artmasına izin vermek, çok hızlı bir oranda yeni 'varyant fabrikalar' inşa etmek gibi" dedi.

'Hükümet koronavirüsle kendi başımıza mücadele etmemizi planlıyor'

Javid'in önlemleri konusunda British Medical Journal'de yayınlanan bir yazıda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Güvenli davranışı mümkün kılmak için hükümetlerinin kendi sorumluluklarını yerine getirmesine ihtiyaçları var. Korku, hükümetin tüm kısıtlamaların kaldırıldığı bir 'özgürlük gününden' bahsetmesi, virüsün ortadan kalktığı ve açılmayı önlemek için önlemlere gerek olmadığı anlamına gelmiyor. Bunun anlamı, hükümetin her türlü desteği geri çekmesi ve bizi pandemi ile kendi başımıza mücadele etmeye terk etmeyi planlaması."

Bununla birlikte, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının mantıklı olduğunu düşünen bilim insanları da oldu.

East Anglia Üniversitesi'nden Paul Hunter, "İki dozu tamamlamış kişilerin enfeksiyon kapma olasılığı ve enfekte olsalar bile başkalarına bulaştırma olasılığı daha düşük" dedi.

İngiltere'de koronavirüs dönemi eğitim sistemini de değerlendiren Hunter, "'Okul balonu' sisteminin bir değeri olabilir, ancak hepimizin koronavirüse maruz kalacağımızı kabul edersek, 11 yaşından küçük çocukları aşılamamız olası değil" ifadelerini kullandı.

Hunter ayrıca şunları söyledi:

"Elbette, bu salgın sırasında yeni sorunların ortaya çıktığını gördük ve bu nedenle kimse önümüzdeki aylarda yaşanması muhtemel zorluklardan emin olamaz, ancak diğer tüm endemik solunum yollarında olduğu gibi sonunda bu virüsü dengeleyeceğiz."

Newcastle Üniversitesi'nde halk sağlığı klinik profesörü olan Prof Allyson Pollock da, Javid'in yaklaşımının 'mantıklı' olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:

"Enfeksiyon ve aşılama yoluyla doğal olarak elde edilen bağışıklığın bir kombinasyonu nedeniyle nüfus bağışıklığı hızla elde ediliyor. Bilinmeyen şeyler ise bağışıklığın süresi, varyantların etkisi ve bireysel olarak yeniden enfeksiyon veya bulaşma riski altında olanlardır. Yerel düzeyde salgın kontrol önlemleri hala önemli. Bununla birlikte, asemptomatik kişilerin test edilmesi, bulaşmayı azaltmaya katkıda bulunduğuna dair hiçbir kanıt olmayan ve gereksiz zararlara neden olan toplu testler ve günlük testler durdurulmalı."