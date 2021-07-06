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    ABD'yi ve Kanada'yı kavuran yüksek sıcaklıklar Kuzey Avrupa'da

    © AFP 2021 / DON MACKINNON
    Avrupa
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    Kanada'da ve ABD'de 800'den fazla kişinin ölümüne neden olan sıcak hava dalgasının Avrupa'ya ulaştığı bildirildi. Kuzey Avrupa'da 34 dereceyi aşan sıcaklıklar kaydedilirken, uzmanlar 'Rossby dalgası' olarak bilinen dalgalanmaların insan sağlığını tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

    Finlandiya'da Ulusal Meteoroloji Enstitüsü kayıtların başladığı 1844'ten bu yana Haziran ayında ilk defa sıcaklıklarının bu kadar yükseldiğini bildirdi.

    NTV'nin aktardığına göre, Laponya bölgesinde pazar günü sıcaklık 36.6 dereceyi gördü. Bu, 1914 yılındaki 34,7 derecenin ardından en sıcak gün olarak kayda geçti.  İsveç'in bazı bölgeleri de haziran ayı için rekor seviyeler bildirdi.

    İskandinavya’daki yüksek sıcaklıkların, Kanada ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde yıkıma neden olan yoğun sıcak hava dalgalarını takip ettiği belirtiliyor. 

    ABD’de yer alan Oregon eyaletinin valisi Kate Brown, yoğun sıcak hava dalgasının yalnızca eyalette 95 kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi. 

    Kanada'nın güneybatı kesimlerinde de 720’yi aşkın kişinin aşırı sıcaktan hayatını kaybettiği açıklandı. 

    Uzmanlardan iklim krizinin körüklediği olumsuz koşulların önümüzdeki aylarda daha da kötüleşeceğinden korkuyorlar.

    Avustralya'da Monash Üniversitesi'ne bağlı Dünya, Atmosfer ve Çevre Okulu’nda meteoroloji profesörü olan Michael Reeder, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarındaki olayların bağlantılı olduğunu söyledi.

    Reeder, Kuzey Amerika’da  sıcak hava dalgasının oluşmasına izin veren meteorolojik koşulların, Japonya yakınlarındaki  atmosferi bozduğunu ve Rossby dalgası olarak bilinen  dalgalanmalar yarattığını söyledi. Bu dalga Kanada'nın batısında patladı ve sıcak hava dalgası için koşulları tetikledi.

    Reeder, "Bir gitar telini koparmak gibi. Bozukluk akım boyunca yayıldı. Kuzey Amerika'ya ulaşıyor, güçleniyor ve atmosferin orta kısmında büyük bir yüksek basınç sistemi üretiyor" dedi.

    Bilim insanı, bu olayın daha sonra kuzey Atlantik üzerinde başka bir dalgayı başlattığını ve ardından İskandinav bölgelerinde yüksek sıcaklıklar için gerekli koşulları sağladığını açıkladı.

    Reeder, "Bu açıdan bakıldığında, İskandinavya üzerindeki yüksek sıcaklıklar, Kuzey Amerika'da olanlarla doğrudan bağlantılı" dedi.

    Etiketler:
    Hava, ABD, Avrupa, Aşırı sıcaklar, Kanada
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