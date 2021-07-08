Belçika'da yapay zeka, 'dikkati dağılan' milletvekillerini ifşa edecek

Belçikalı dijital sanatçı, Flaman eyaletindeki politikacıların parlamento oturumları sırasında akıllı telefonlarında ne kadar zaman harcadıklarını izleyen bir programı geliştirdi. Yapay zekayla çalışan program, parlamentoda en çok dikkati dağılan milletvekilleri sosyal medyada ifşa edecek.

Belçika'nın Flaman eyaletinde, parlamento toplantılarında dikkatini cep telefonuna veren milletvekillerini saptayacak bir uygulama geliştirildi.





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Yapay zeka, çevrimiçi gözetim ve sosyal medya uzmanı Belçikalı dijital sanatçı Dries Depoorter, The Flemish Scrollers adını verdiği programla otomatik olarak hangi milletvekilinin meslektaşlarını dinlemek yerine cep telefonlarına baktığını, telefonunla oynarken ne kadar zaman harcadığını tespit edecek.

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Parlamentonun YouTube kanalında yayınlanan oturumlarının canlı yayın görüntülerine dayanarak analiz yapan ve Python adlı yazılım diliyle geliştirilen program, cep telefonları nedeniyle dikkati dağılan milletvekillerini tespit ettikten sonra, özel bir yüz tanıma teknolojisiyle de söz konusu milletvekilinin kimliğini belirleyecek.

Bundan sonra milletvekillinin telefonunda oyun oynarken ya da sosyal medyada gezinirken kaydedilen görüntüleri Flemish Scrollers'un Twitter ve Instagram hesabında yayımlanacak.