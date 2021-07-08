Belarus lideri Lukaşenko, ülkesine terör saldırısının başladığını duyurdu

Lukaşenko, kara harp okullarının mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, “NATO’nun saldırı potansiyelinde sürekli artış gözlemleniyor. NATO birlikleri sürekli sınırlarımızda tatbikatlar düzenliyor. Acil müdahale kuvvetleri genişliyor, aktif olarak istihbarat faaliyetleri yürütülüyor. Belarus’a terör saldırısı başladı” ifadesini kullandı.

Batı’nın Belarus’a uyguladığı yaptırımlara da değinen Lukaşenko, “Hüküm kesinlikle açık. Kolektif Batı, hegemonyasını kurma çabalarını sürdürüyor ve bizi bağımsızlığımızdan mahrum bırakma ve dış kontrol dayatma girişimlerinden vazgeçmiyor. Neden biz? Çünkü biz her zaman yollarının üzerindeydik. Sadece yanlış zamanda ve yerdeydik” dedi.

'Biz savaşmak istemiyoruz'

Belarus lideri, “Gözlerimizin önünde, uluslararası güvenliğin mimarisi istikrarlı olarak adım adım yok ediliyor. Açıkça söylemek gerekirse, bu mimari artık yok. Dünyada barışı ve güvenliği korumak için oluşturulan çok taraflı küresel platformlar artık bozuldu ve işlevlerini etkin şekilde yerine getiremediklerini gösterdi” diye konuştu.

Belarus’un, her bir ülke ile dürüst ve eşit diyalog ve işbirliğine hazır olduğunu kaydeden Lukaşenko, “Biz savaşmak istemiyoruz. Böyle bir hedefimiz yok. Biz askeriz, bu yüzden barışın bedelini biliyoruz. Ama diz çökmeyeceğiz. Onların istediklerini yapamayız. Kendimizi, ailelerimizi, çocuklarımızı, toprağımızı koruyoruz. Başka bir şey istemiyoruz” ifadesini kullandı.

Sınırlarda kas oyunu yapan güçlere karşılık verecek güçte olduklarını kaydeden Lukaşenko, bu amaçla, temelini Silahlı Kuvvetlerin oluşturduğu devlet askeri teşkilatının geliştirilmekte olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Belarus ordusu hareketli, yeterince iyi donanımlı, modern zorluklara ve tehditlere direnecek güçte. En azından düşmana kabul edilemez hasar verebiliriz. Rakiplerimiz bile bölgedeki en güçlü ordulardan birine sahip olduğumuzu kabul ediyor. Tabii ki, asıl değeri insanlar, yani siz subaylar, generaller, askerler. Sizler için evini, Belarus’u korumak sadece meslek değil, hayatın anlamı”.