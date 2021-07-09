Eşi ikinci kez darp olayına karışan Belçika'nın Seul Büyükelçisi 'acilen' ülkeye çağrıldı

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'deki büyükelçisi Peter Lescouhier'i, eşinin birkaç ay arayla iki kişiyi darbetmesi üzerine geri çağırdı.

Belçika'nın Seul Büyükelçisi Lescouhier, eşi Xiang Xueqiu'nun nisan ayında Seul'de alışveriş yaparken tartıştığı mağaza çalışanını tokatlamasının ardından bu kez de sokaktaki bir temizlik görevlisini darbetmesi üzerine 'acilen' ülkeye geri çağrıldı.

Lescouhier'nin eşinin iki mağaza çalışanını tokatlaması Güney Kore basınında geniş yer bulmuştu. Büyükelçinin sosyal medyada yazılı açıklamayla özür dilemesi yeterli bulunmamış, ayrıca sözlü özür dilemesi istenmişti.

South Korean police said that they wanted to question the wife of Belgian Ambassador Peter Lescouhier after receiving a complaint about an alleged assault on a member of staff in a clothing store https://t.co/k05wYLcZLe pic.twitter.com/l1vS5p44t2 — Reuters (@Reuters) April 21, 2021

​Geçen hafta meydana gelen ikinci olayda ise Xiang Xueqiu'nun, sokaktaki bir temizlikçinin süpürgesinin koluna çarpması üzerine temizlikçiye kendi süpürgesiyle vurduğu kaydedilmişti.

Dışişleri Bakanı Wilmes, ilk olaydan sonra büyükelçinin 'görevini artık huzurlu şekilde yapamayacağın' belirterek ülkeye dönmesini istemişti. Lescouhier'nin görevi bu ay sonunda bitiyordu.