Pfizer ile aşılanan Norveçli kadınlar, göğüslerinin büyümeye başladığını bildiriyor

NRK’nın aktardığına göre, 17 yaşındaki Emma, TikTok paylaşımında, aşı prosedüründen 2 hafta sonra göğüslerinin büyük ölçüde büyüdüğünü yazdı. Emma’nın bu bilgiyi paylaştıktan sonra birçok kadın yorumlarda benzer durum yaşadıklarını bildirdi.

Uzmanlar kadınları endişelenmemeye çağırdı. Doktor Heinrich Backmann, aşı yapılınca geçici bir süre için lenf düğümlerinde büyüme yaşanabildiğini, bu yüzden göğüsler büyümüş gibi hissedildiğini anlattı.

Norveç İlaç Ajansı’ndan Steinar Madsen de Backmann’ın söylediklerine katılarak, “Aşılanan kadınların yaklaşık yüzde 10’unda, koltuk altlarındaki lenf düğümleri büyüyor. Bu yüzden göğüs kısmı biraz öne çıkıyor ve daha büyük olmuş gibi görünüyor” ifadesini kullandı.

Pfizer’in Norveç temsilciliği, daha önce bu tür tepkilere rastlamadıklarını, ama böyle olayların yaşanabileceğini açıkladı.