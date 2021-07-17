Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda 3 ton kokain ele geçirildi

Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da Ekvador'dan gelen bir gemide 3 ton kokain ele geçirildiği bildirildi.

Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda kokain ele geçirildi.

Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, Ekvador'dan gelen bir gemideki konteynerde güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında muz püresine saklanmış 3 ton kokaine el konulduğu belirtildi.