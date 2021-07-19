Londra’da aşı karşıtlarından protesto: 11 gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Parlamento Meydanı'nda yüzlerce aşı karşıtı bir araya geldi. Ülkede tüm kısıtlamaların kaldırılmasının ardından bir araya gelen protestocular, Parlamento Meydanı'ndan Westminster Sarayı'nın kapılarına kadar alanı doldurdu.

#londonprotest The People go to Parliament today to deliver their message of #NoVaccinePassportsAnywhere The People shout “arrest Boris Johnson”. pic.twitter.com/5uZu9uzK8S — Gillian McKeith (@GillianMcKeith) July 19, 2021

Polis, trafiğin engellenmesi üzerine göstericilerin yoldan çekilmesi için anons yaparken, bazı göstericiler polise şişe fırlattı. Göstericiler ellerinde aşı ve polis karşıtı mesajların yazılı olduğu pankartlar taşırken, pankartlarda 'Özgürlük', 'Polise yazıklar olsun' ve '(Başbakan) Boris Johnson'ı tutuklayın' ifadeleri yer aldı.

Things I agree with at today’s #londonprotest at Parliament square



Arrest Boris Johnson ✅



Arrest Boris Johnson ✅



Arrest Boris Johnson ✅



For crimes against humanity



For sacrificing our nation



For financially exploiting Covid#JohnsonVariantDay



pic.twitter.com/tqu1zHkDTs — kerry ✊💙 (@hewitson10) July 19, 2021

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Bir dizi memur, Westminster, Parlamento Meydanı'ndaki bir gösteriye yanıt vermeye devam ediyor. 11 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı. Polis operasyonumuz devam ediyor, ne yazık ki memurlar kalabalıkla uğraşırken düşmanlıkla karşılandı" denildi.

Kısıtlamalar sona erdi, normalleşme başladı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artışa rağmen bugün itibarıyla kısıtlamalar sona erdi.

Hükümetin 'Özgürlük günü' olarak adlandırdığı 19 Temmuz'dan itibaren birçok kısıtlama kaldırılırken, normalleşme sürecindeki dördüncü ve son aşama gerçekleşti; ülkedeki gece kulüpleri yeniden açıldı, eğlence merkezlerinin ve festivallerin önündeki kısıtlamalar kalktı.

Normalleşme sürecindeki son aşamaya geçilmesi ile 19 Temmuz'dan önce 30 kişi ile sınırlandırılan dış mekanlardaki buluşmalarda insanlar artık bir sayı sınırlaması olmadan yeniden bir araya gelebilecek. Kısıtlamaların sona ermesiyle beraber 1 metrelik sosyal mesafe kuralı ve yüz maskesi zorunluluğu olmayacak.

Sağlık çalışanlarına karantina uygulanmayacak

İngiltere'de hükümet iki doz Kovid-19 aşısı olan sağlık çalışanlarının Kovid-19 hastalarıyla temaslı olmaları halinde karantina uygulamak zorunda olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, 'Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) üzerindeki iş yükünü hafifletmek için2 iki doz aşı olan sağlık çalışanlarının negatif bir Kovid-19 test sonucu ile çalışmaya devam edebileceğini belirtti.