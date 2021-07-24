Norveç’te ‘Rus işgalciler’ alarmı

Norveç ulusal televizyonu NRK, “Rus işgalciler” olarak nitelendirdiği kambur sombalığının kraliyet sularını istilasıyla ilgili bir materyal hazırladı.

NRK’nın haberinde, “Garbuşa, Pasifik sombalığı veya Rus sombalığı, bu meşhur balığın birçok adı var. Bu yaz, biraz alışılmadık bir görünüme sahip iki kilogramlık bir balık çok dikkat çekti. Peki neden bazı insanlar kambur sombalığının çok büyük bir kaynak olduğunu söylerken diğerleri, korkunç kirlilikten kaçınmak için bu balıkları denize atıyor?” ifadesine yer verildi.

Kambur sombalığının doğal yaşam alanının Pasifik Okyanusu’nun kuzeyi olduğunu, bu yüzden Pasifik sombalığı dendiğini anımsatan NRK, bu balığın, Kola Yarımadası sularına getirildiği 1960’lı yıllardan itibaren Norveç’in nehirlerine sızdığı ifade edildi.

Norveç Doğal Araştırma Enstitüsü’nden Henrik Berntsen, uzun zaman boyunca yakalanan kambur sombalığı sayısının birkaç yüzü geçmediğini, ama 2017’de aniden sayılarının arttığını ve 2 yıl sonra bunun tekrarlandığını anlattı. Haberde, 2021’in muhtemelen yakalanan kambur sombalığı sayısı açısında rekor bir yıl olacağı belirtildi.

Haberde, “İnsanlarımız garbuşayı hoş görmüyor, çünkü eğer sularımızda serbestçe dolaşırsa misal somon ve alabalık gibi diğer balıkları kovabilir. Tüm nehir eko sistemine tehdit arz ediyor” dendi.

Berntsen, kambur sombalığı sayısının artması durumunda yerel alabalıkgillerin gıda rekabetine dayanamayacağını söyledi.

Haberde, “Yani bu Rus işgalciler Norveç somonunu tehdit ediyor. İstilanın sonuçlarını şimdiden görebiliyoruz. Finnmark’ın doğusundaki birçok nehir, Atlantik somonu kıtlığı nedeniyle balıkçılığa kapatıldı” ifadesine yer verildi.

Diğer yandan Norveç Balıkçılık Bakanlığı’nın kambur sombalığının tadını olumlu olarak değerlendirdiği aktarıldı. Üstelik ülkenin balıkçılık endüstrisi de kambur sombalığında büyük potansiyel görüyor.

Buna rağmen kambur sombalığı Norveç’te kara listeye girdi ve hükümet bu yıl bu balıktan kurtulmak için milyonlarca kron harcama niyetinde. Haberde, “Ancak garbuşa çetin ceviz. İnanılmaz derecede doğurgan ve yavruları çok dayanıklı. Hızla büyüyor ve en şiddetli nehirlere kolayca tırmanıyor” dendi.