Ürdün'den Güney kıbrıs'a Kapalı Maraş desteği

Türkiye'nin Kapalı Maraş'ın bir bölümünü açacağını açıklamasının ardından Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Ürdün liderleri 'kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüm' çağrısında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis, Atina'da bir araya geldi.

Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Libya'nın yanı sıra Kıbrıs ile Filistin meselelerinin ele alındığı toplantının ardından gerçekleştirilen açıklamada liderler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Maraş'ı yeniden açma planlarına ilişkin konuştu.

Liderler, 'Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun olarak kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüm bulunması' çağrısında bulundu.

Mitsotakis, üç lider arasındaki zirvenin bölgede barış istikrarını ve refahı teşvik etme taahhüdünü yansıttığını belirterek, 'Kıbrıs'taki son gelişmelerin acı verici olduğunu' söyledi.

Anastasiadis, Türkiye'nin 'özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından kınanan son açıklamalarının ardından Kıbrıs sorunu hakkında' liderlere bilgi verdiğini söyledi.

Ürdün Kralı ise, "Biz Doğu Akdeniz'de komşu ülkeleriz, hayati bir rol oynamaya ve daha geniş işbirliği aramaya devam edeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Erdoğan “Maraş’ta hayat yeniden başlayacak. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş’ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır” demişti.

Güney Kıbrıs, bu açıklamanın ardından BMGK’ya başvuruda bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de olaya BMGK nezdinde yanıt vermek için çalışmaların sürdüğünü belirtmişti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de gelişmelerden 'derin endişe' duyduğu söylemişti.

BMGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta iki devletli çözüm ve Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının daha açılacağını açıklamasına ilişkin sözlerini kınayarak, 'adil bir çözüm' çağrısında bulunmuştu.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin kararını kınadığını belirterek, Ankara'yı geri adım atmaya çağırmıştı.

Yunanistan ve Kıbrıs, Ankara'ya karşı bölgedeki diğer ülkelerle işbirliğini geliştirmeye çalışıyor.

Bu bağlamda İsrail'in dışında Mısır'la da çeşitli anlaşmalar imzalanmıştı.

Miçotakis, Kral Abdullah ve Anastasiadis daha önce, 2018'de Güney Kıbrıs'ta, 2019'da da Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.