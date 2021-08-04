AGİT: Rusya'daki parlamento seçimlerinde gözlem yapmayacağız

AGİT’in açıklamasında, “Önümüzdeki Duma seçimlerine, Rusya Federasyonu yönetiminin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle gözlemci gönderemeyeceğiz” ifadesine yer verildi.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Matteo Mecacci, Rusya’daki seçimlerde gözlem misyonunun mümkün olmayacağından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Ancak etkili ve güvenilir gözlem için ihtiyaç duyduğumuz gözlemci sayısını bağımsız olarak belirleme imkanı, her bir uluslararası gözlem misyonu için büyük önem taşıyor. Rus yetkililerin, pandemi bağlamında, net bir rakam vermeden gönderebileceğimiz gözlemci sayısını sınırlama konusundaki ısrarı, ne yazık ki bugünkü adımı kaçınılmaz kıldı” diye açıkladı.

AGİT ve Parlamenterler Meclisi’nin, 17-19 Eylül’de yapılacak oylamada gözlemcilik yapmak için davet edildiği ama daha sonra 50 ve 10 gözlemciyle sınırlandırıldığı belirtilen açıklamada, “Rus makamlar, kısıtlamaya neden olarak Rusya’daki sıhhi ve epidemiyolojik durumu gösterdi” ifadesine yer verildi.

‘Hiçbir şekilde seçimlerin meşruiyetini belirlemez’

AGİT’in Rusya’ya gözlemci göndermeme kararını değerlendiren Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Sputnik’e açıklamasında, “Bildiğim kadarıyla kısıtlamalar tüm gözlemci misyonlarını ilgilendiriyor ve tamamen Kovid ile mücadele tedbirleriyle ilgili. Hatta AGİT için ayrılan kota, bildiğim kadarıyla mevcut durumda mümkün olan en yüksek rakamdı. Kesinlikle hiç bir ayrımcılık söz konusu değil” ifadesini kullandı.

Rus senatör, “AGİT gözlemcilerinin olup olmaması hiçbir şekilde seçimlerin meşruiyetini ve demokratik olup olmadığını belirlemez” diye kaydetti.