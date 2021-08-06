Zelenskiy, Yunanistan’a yardım için itfaiyeci gönderme kararı aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Yunanistan’daki yangınlarla mücadele için ülkeye itfaiye ekipleri gönderme kararı aldı.

Twitter’dan açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna hükümetine yangınlarla mücadele için Yunanistan’a yardım edilmesi talimatı verdiğini ifade etti.

Zelenskiy, “Bakanlar kurulunun 100 deneyimli itfaiyecimiz ile gerekli teçhizatın yardıma gönderilmesi yönünde karar alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Поставив завдання уряду @Kabmin_UA надати допомогу Греції в подоланні руйнівних пожеж, що вирують у деяких районах країни. У п’ятницю Кабмін має ухвалити рішення, щоб незабаром 100 наших досвідчених вогнеборців з необхідним спорядженням вирушили на допомогу 🇬🇷. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2021​

Daha önce Yunanistan’ın başkenti Atina’da çıkan orman yangınlarının yaklaşık 100 evin zarar görmesine yol açtığı bildirilmişti.