'AK Parti'den MHP'ye akış devam ediyor, Erdoğan'ın bunu hissetmemesi imkansız, Bahçeli de devamı için çalışıyor'

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan gazeteci Kemal Can, "AK Parti'den MHP'ye akış devam ediyor. Erdoğan'ın bunu hissetmemesi imkansız, Bahçeli de akışın devam etmesini istiyor" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasetin gündemini belirlemeye devam ediyor. Başkanlık sisteminin yasal hale gelmesi için yaptığı çağrıyla 16 Nisan 2017'deki referandumun yolunu açan ve AK Parti'yi destekleyerek tabanına 'evet' oyu çağrısı yapan Bahçeli, ittifak teklifi yaparak Cumhur İttifakı'nın kurulmasına ön ayak olmuştu. Cumhur İttifakı'nın kurulmasının ardından da MHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu duyuran Bahçeli, 24 Haziran seçimlerine giden yolu açarak erken seçim önerisi yapmıştı. MHP lideri, son 2 yılda yaptığı kritik çıkışlara bir yenisini ekledi ve af tartışması ile Danıştay'ın Andımız kararıyla bir süredir çatlak seslerin geldiği Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde ortak aday çıkarmayacağını ifade ederek, "Milliyetçi Hareket Partisi her seçim bölgesinde kendi adaylarını çıkaracaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, MHP'nin grup toplantısından sonra başlayan AK Parti grup toplantısında Bahçeli'nin açıklamalarına "Herkes kendi yoluna" sözleriyle yanıt verdi. Ancak iki liderin de grup toplantılarının ardından gazetecilere yaptıkları "Yalnızca yerel seçimde ittifak yapılmayacak, Cumhur İttifakı devam edecek" açıklamaları, 'kapıların tamamen kapanmadığı' yorumlarına neden oldu.

'GERİLİMLER TEPEDE HALLEDİLİYORDU'

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan gazeteci Kemal Can, dünkü yayında AK Parti ile MHP'nin arasındaki gerilimi yorumladı.

"AK Parti MHP gerilimi şaşırtıcı değil. Epeyce uzun zamandır devam eden bir ittifak söz konusu. İttifak kurulduğundan itibaren dengeli bir ittifak olarak oluşmamıştı. İç gerilimler de uzlaşmalar da tepede halledilerek kontrol ediliyordu. Seçime yaklaşırken gerilimin tırmanması şaşırtıcı değil." yorumunu yapan Can, 24 Haziran seçimlerinde de görülen AK Parti'den MHP'ye oy kaymasının devam ettiğini işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

'BLOK İÇİNDE PARTİ TERCİHİNİ DEĞİŞTİRECEK SEÇMENLER…'

"24 Haziran'da çok net gördüğümüz AKP tabanından MHP'ye olan akış devam ediyor. Bir takım toplumsal talepler konusunda yeni şeyler söyleyemeyen üstelik de ekonomik krizle baş etmekte tek başına kalmış olan AKP ve Erdoğan'ın bunu hissetmemesi, ölçtürmemesi imkansız. Buna karşılık bu akışı aynı biçimde hisseden MHP ve Bahçeli de bu akışın sürmesi için ve hükümete duyulan rahatsızlık nedeniyle belki blok değiştirmeyecek ama blok içinde parti tercihini değiştirecek seçmenler konusunda çalışmaya devam ediyor."