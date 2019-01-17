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15:39 18 Ocak 2019
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    Prof. Sencer Ayata, artan işsizliğin sosyolojik boyutunu değerlendirdi

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Sencer Ayata, artan işsizliği ve sosyolojik boyutunu değerlendirdi. "İşsiz kalan erkek evden çıkamadığında eşi ve çocuklarında ciddi problemler yaşanır. Aile içinde şiddet artar" tespitini yapan Ayata, işsizliğin siyasi sonuçları olacağına da işaret etti.

    İşsizlik
    © AA /
    Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 11.6 oldu
    Türkiye, ABD'yle yaşadığı Pastör Brunson krizinin ardından döviz kurlarının yükselmesiyle ekonomik olarak zor bir döneme girdi. Temel tüketim maddelerinde yükselen fiyatlar, yükselen enflasyon, birbiri ardına konkordato ve iflas ilan eden şirketler ve işsizliğin artmasının yanı sıra, bazı uzmanlar tablonun daha da vahimleşeceğine dikkat çekiyor.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Sencer Ayata, artan işsizliği ve sosyolojik boyutunu değerlendirdi.

    'YERLEŞİK BİR İŞSİZLİK VAR'

    "Yerleşik bir işsizlik var. Bu yapısal meseleyi işaret ediyor. Ekonomide yapısal bir durum var. Bu durum bizim karşımıza iş üretmeyen bir durum ortaya koyuyor." diyerek sözlerine başlayan Ayata, "Toplumun sendikasızlaştığı, işten çıkarmanın kolay olduğu, düşük ücretin çok olduğu bir durum var" dedi.

    'GELECEK KUŞAK KAYBEDİLİR'

    "Nüfusun küçük bir kısmı nüfusun büyük bir bölümünü geçindiriyor" ifadelerini de kullanan Ayata, "Aile içindeki mesele şu: Önce boğazdan kısılır. Isınmadan kısılır. Kira ödemesi zorlanır. Çocuğu eğitimden alma çok yükselir ve gelecek kuşak büyük ölçüde kaybedilir" uyarısını yaptı.

    'İŞSİZ KALAN ERKEK EVDEN ÇIKMADIĞINDA AİLE İÇİ ŞİDDET ARTAR'

    İstanbul kalabalık
    © AA / Arşiv
    İşsizlik oranı son 1.5 yılın zirvesinde
    "Cebinizdeki para da azalınca bu toplumdan soyutlanmaya yol açar. Evden dışarı çıkılmaz. Bunun da önemli sonuçları olur. İşsiz kalan erkek evden çıkamadığında eşi ve çocuklarında ciddi problemler yaşanır. Aile içinde şiddet artar." diyen Ayata, "Kişi kendini hiçbir şey gibi hissederse kendine ve çevreye zarar vermeye kadar gidebilir" diye konuştu.

    'SİYASİ SONUÇLARI OLUR'

    İşsizliğin siyasi sonuçları olacağına da işaret eden Ayata, 2009'daki küresel kriz nedeniyle AK Parti'nin oylarının yüzde 50 seviyesinden yüzde 38.8'e kadar gerilediğini hatırlatarak, "İktidar partisinin az da olsa bundan dolayı yıpranmaya uğrayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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    Etiketler:
    döviz, ekonomi, İşsizlik, RS FM, AK Parti, Sencer Ayata, Andrew Craig Brunson, Türkiye, ABD
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