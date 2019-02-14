CHP'nin çiftçi milletvekili Özer: Tanzim satış noktaları için üreticiden baskıyla bedava alım yapıldığı iddiaları var

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, tanzim satış noktaları için yapılan alımlara ilişkin üreticilere baskı uygulandığını ve bazı bölgelerden zorla bedava alımlar yapıldığına ilişkin iddialar olduğunu belirtti.

© REUTERS / Murad Sezer Sebzede e-tanzim dönemi başladı

Meyve sebze fiyatlarındaki yükselişe hükümet el koydu ve şimdilik İstanbul ve Ankara'da tanzim satış noktaları kuruldu. Piyasa fiyatının altına satış yapılan tanzim satış noktalarında, maliyetinin altında satış yapılması nedeniyle zarar edilmesi eleştiri konusu oldu.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, hem tanzim satış noktalarını değerlendirdi ve üreticinin sorunlarını anlattı.

Kendisi de çiftçi olan Özer, Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarım yaptığını belirterek sözlerine başlarken, bu kışın çok sert geçmesinin de fiyatlara yansıdığını ifade etti.

'ÜRETİCİNİN MALİYETLERİNDE YÜZDE 100 ARTIŞ VAR'

© Fotoğraf : DHA Marketlerde tanzim fiyatları: Sınır 3 kilo

"İlk kez bu yıl kış sert geçti. Bir dönüm biber serasına üretici kış döneminde 15 günde bir girer ve 100 kilo biber toplar. Pazarda talep çok, üretim de az olunca fiyat yüksek olur. Az üretimden üretici 10-20'ye de satsa para kazanamaz. Ama kısa süre içinde hava düzelecek 100 kilo yerine 1 ton ürün alınacak. Fiyat düşecek" diyen Özer, üreticinin maliyetlerinde de yüzde 100 civarında artış olduğunu kaydetti.

'ÜRETİCİ ÇOK PARA KAZANMANIN PEŞİNDE DEĞİL'

"Devlet tüketiciye ucuz sebze yedirmek istiyorsa tanzim satışı 81 ile yaysın" çağrısını yapan Özer, "Gübre, mazot fiyatlarını düşürsünler. Üretici maliyetlerini aşağı çekelim Türkiye ucuz yesin. Zaten üretici çok para kazanmanın peşinde değil. Öyle büyük paralar da kazanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KOMİSYONCU OLMADAN OLMAZ'

Aracılığın kaldırılmasının da fiyatların düşmesinde etkili olmayacağına değinen Özer, "Benim malımı pazarlayan komisyoncular var. Parama garantör oluyor. Yaz günlerinde sera olmadığında para olmazsa para veriyor. Komisyoncu olmadan olmaz" derken, devletin bir planlama yapması gerekliliğine vurgu yaptı.

'BEDAVA ALIM YAPILDIĞI İDDİASI VAR'

CHP'li Özer, tanzim satış noktalarında belediyeler için alım yapan tarım kredi kooperatiflerinin baskıyla ürün aldığına, hatta bazı yerlerde bağış toplar gibi bedava sebze alımı yaptıklarına yönelik iddiaların olduğunu dile getirdi.