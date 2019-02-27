Kayıt
16:13 28 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Bi De Bunu Dinle

    DSP Genel Başkanı Aksakal: 2007 seçimlerine girmemizi asker istemedi

    Bi De Bunu Dinle
    URL'yi kısaltın
    Yavuz Oğhan
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (378)
    0 0 0

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 2007'de seçimlere sokulmadıkları iddiasını yineleyerek, "O dönem Genel Başkan Zeki Sezer, 'Seçime girmemizi istemiyorlar' dedi. 'Askerler mi?' diye sorduğumda kafasını sallayarak onayladı" ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin yerel yöneticilerini belirlemek için sandığa gideceği 31 Mart seçimlerinin en çok konuşulan partisi, eski Başbakan Bülent Ecevit'in kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti (DSP) oldu. Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kararını beklemeden DSP'ye geçmesinin ardından CHP'nin aday göstermediği bir çok belediye başkanı ve aday adayı DSP'nin yolunu tuttu.

    Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal
    © AA /
    DSP lideri Aksakal'dan 'solu bölüyor' eleştirilerine yanıt: Neyinizi bölüyorum, hepiniz ülkücüsünüz zaten
    İktidara yakın medyada DSP'den 'gerçek sol' olarak bahsedilirken, CHP kanadından da DSP'ye 'iktidara hizmet etme' suçlaması yöneltildi.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, hem yerel seçim sürecini değerlendirerek partisine yönelik eleştirileri yanıtladı hem de geçmişte yaşanan ve çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

    'EĞER ORTADA BİR AYIP VARSA'

    Türkiye'nin 433 noktasında seçime gireceklerini belirten Aksakal, iktidara yakın medya tarafından kendilerine gösterilen ilgiye ilişkin "Eğer ortada bir ayıp varsa AKP iktidarına karşı siyaset yapan DSP'yi aynı istikametteki medya kuruluşlarının ısrarla görmemiş olmasıdır. Aynı eleştiriyi diğer tarafa da yapabiliriz. Sözcü, AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci'yi tam sayfa verdi" diye konuştu.

    'İKTİDARA YAKIN MEDYADA İKTİDARI ELEŞTİRİYORUM AMA YAYINLANMIYOR'

    Önder Aksakal
    © AA / Ayşe Yıldız
    Aksakal: 31 Mart'tan sonra Türkiye'nin ana muhalefet partisi görevini DSP üstlenecek
    İktidara yakın medyada yer alan söyleşilerinde iktidara yönelik eleştirilerinin yayınlanmadığını söyleyen Aksakal, "Ben iktidara da eleştiri yapıyorum ama yayınlanmıyor. Konuştuğum gazetecilere bunu söylüyorum ama bana 'Biz haberlerimizi yukarıya veriyoruz. Yukarısı neyi kabul ederse onu yayınlıyoruz oluyor' cevabı geliyor" dedi.

    'ANA MUHALEFET PARTİSİNİN YAKININDAKİ MEDYA BENİM SÖYLEDİKLERİMİ YAYINLASA'

    "Keşke ana muhalefet partisinin yakınında olan medya benim bu söylediklerimi yayınlasa" ifadelerini kullanan Aksakal "İktidara yakın medya muhalefete karşı söylediğimi ön plana çıkarıyor ama muhalefete yakın gazeteler de iktidara karşı söylediklerimi yazmıyorlar. DSP'yi yeniden gündeme getirmeyelim diye düşünüyor olabilirler" diye konuştu.

    'ZEKİ SEZER'E YANIT VERDİ'

    Kemal Kılıçdaroğlu - Canan Kaftancıoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Kaftancıoğlu: DSP meselesinde madalyonun arka yüzünde AKP olduğunu görüyoruz
    Aksakal, "2007'de DSP seçime sokulmamıştır" sözleri üzerine konuşan eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer'in "Sayın Aksakal'ın söylediği gibi birileri bizi 2007 seçimlerine sokmamış değil. Tam tersi biz bir görev olarak ve Türkiye bugün geldiği duruma gelmesin diye toplumdan gelen yoğun istek üzerine CHP ile iş birliği yaptık. Üstelik bu karar parti meclisinden geçerken Sayın Aksakal'ın da olumlu oy kullandığını hatırlıyorum" sözlerini de yanıtladı.

    "Ben yeni bir polemiğin içine düşmek istemem ama hepimiz reel siyaset yapıyoruz. Sayın Sezer 2009 yılında DSP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmişti. Tam 10 yıl önceydi. Bu süre zarfında DSP genel merkezine bir kez dahi adım atmamıştır" diyen Aksakal, şunları anlattı:

    'ASKERLER Mİ?' DEDİM, KAFASINI SALLAYARAK ONAY VERDİ'

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
    © Fotoğraf : DHA
    DSP lideri Aksakal'dan CHP'ye: Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar, ben bildim bileli Atatürk'ü pazarlıyorlar
    "Ecevit'in koltuğunda oturan bir kişi olarak doğru olmayan hiçbir konuyu kamuoyu gündemine taşımadım. Bu hadiseyi de bizzat Zeki Sezer'den dinlediğim için paylaştım. Kimler baskı yapıldığını söylemişti. Oyumuz da o dönemde yüksek noktalara çıkmıştı. 'Seçimlere girmemizi istemiyorlar' dedi. 'Kim istemiyor' dedim ses çıkarmadı. 'Askerler mi?' dedim. Başını sallayarak onayladı. İsimleri sonra başkanlık kurulunda görev yapan arkadaşlardan öğrendim. Tuncay Özkan'ı parti binasından çıkarken gördüm. İfadesi size neler yaparım der gibiydi."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (378)

    İlgili konular:

    DSP Genel Başkanı Aksakal'dan CHP'ye: Hadi oradan
    DSP lideri Aksakal'dan CHP'ye: 20 günlüğüne bize de 20 milletvekili verebilirdiniz
    DSP lideri Aksakal: Kabul etmediğimiz adaylıklar ettiklerimizden fazla
    Oyuncu Güven Hokna, DSP'nin Üsküdar adayı
    Etiketler:
    AKP, RS FM, DSP, CHP, Zeki Sezer, Nihat Zeybekci, Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül, Bülent Ecevit, İzmir, Şişli, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rus ordusu, Suriye'de ele geçirilen askeri teçhizatı müze trenle Rusya genelinde sergiliyor
    Rus ordusu, Suriye'de ele geçirilen askeri teçhizatı müze trenle Rusya genelinde sergiliyor
    Karikatür
    Lavrov: ABD Kuzey Kore ile nükleer silahlardan arınma anlaşmalarına uymuyor
    Kıbrıs sorunu: Birleşmeye giden uzun yol
    Kıbrıs sorunu: Birleşmeye giden uzun yol
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet