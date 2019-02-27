DSP Genel Başkanı Aksakal: 2007 seçimlerine girmemizi asker istemedi

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 2007'de seçimlere sokulmadıkları iddiasını yineleyerek, "O dönem Genel Başkan Zeki Sezer, 'Seçime girmemizi istemiyorlar' dedi. 'Askerler mi?' diye sorduğumda kafasını sallayarak onayladı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerel yöneticilerini belirlemek için sandığa gideceği 31 Mart seçimlerinin en çok konuşulan partisi, eski Başbakan Bülent Ecevit'in kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti (DSP) oldu. Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kararını beklemeden DSP'ye geçmesinin ardından CHP'nin aday göstermediği bir çok belediye başkanı ve aday adayı DSP'nin yolunu tuttu.

İktidara yakın medyada DSP'den 'gerçek sol' olarak bahsedilirken, CHP kanadından da DSP'ye 'iktidara hizmet etme' suçlaması yöneltildi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, hem yerel seçim sürecini değerlendirerek partisine yönelik eleştirileri yanıtladı hem de geçmişte yaşanan ve çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

'EĞER ORTADA BİR AYIP VARSA'

Türkiye'nin 433 noktasında seçime gireceklerini belirten Aksakal, iktidara yakın medya tarafından kendilerine gösterilen ilgiye ilişkin "Eğer ortada bir ayıp varsa AKP iktidarına karşı siyaset yapan DSP'yi aynı istikametteki medya kuruluşlarının ısrarla görmemiş olmasıdır. Aynı eleştiriyi diğer tarafa da yapabiliriz. Sözcü, AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci'yi tam sayfa verdi" diye konuştu.

'İKTİDARA YAKIN MEDYADA İKTİDARI ELEŞTİRİYORUM AMA YAYINLANMIYOR'

İktidara yakın medyada yer alan söyleşilerinde iktidara yönelik eleştirilerinin yayınlanmadığını söyleyen Aksakal, "Ben iktidara da eleştiri yapıyorum ama yayınlanmıyor. Konuştuğum gazetecilere bunu söylüyorum ama bana 'Biz haberlerimizi yukarıya veriyoruz. Yukarısı neyi kabul ederse onu yayınlıyoruz oluyor' cevabı geliyor" dedi.

'ANA MUHALEFET PARTİSİNİN YAKININDAKİ MEDYA BENİM SÖYLEDİKLERİMİ YAYINLASA'

"Keşke ana muhalefet partisinin yakınında olan medya benim bu söylediklerimi yayınlasa" ifadelerini kullanan Aksakal "İktidara yakın medya muhalefete karşı söylediğimi ön plana çıkarıyor ama muhalefete yakın gazeteler de iktidara karşı söylediklerimi yazmıyorlar. DSP'yi yeniden gündeme getirmeyelim diye düşünüyor olabilirler" diye konuştu.

'ZEKİ SEZER'E YANIT VERDİ'

© Fotoğraf : DHA Kaftancıoğlu: DSP meselesinde madalyonun arka yüzünde AKP olduğunu görüyoruz

Aksakal, "2007'de DSP seçime sokulmamıştır" sözleri üzerine konuşan eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer'in "Sayın Aksakal'ın söylediği gibi birileri bizi 2007 seçimlerine sokmamış değil. Tam tersi biz bir görev olarak ve Türkiye bugün geldiği duruma gelmesin diye toplumdan gelen yoğun istek üzerine CHP ile iş birliği yaptık. Üstelik bu karar parti meclisinden geçerken Sayın Aksakal'ın da olumlu oy kullandığını hatırlıyorum" sözlerini de yanıtladı.

"Ben yeni bir polemiğin içine düşmek istemem ama hepimiz reel siyaset yapıyoruz. Sayın Sezer 2009 yılında DSP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmişti. Tam 10 yıl önceydi. Bu süre zarfında DSP genel merkezine bir kez dahi adım atmamıştır" diyen Aksakal, şunları anlattı:

'ASKERLER Mİ?' DEDİM, KAFASINI SALLAYARAK ONAY VERDİ'

"Ecevit'in koltuğunda oturan bir kişi olarak doğru olmayan hiçbir konuyu kamuoyu gündemine taşımadım. Bu hadiseyi de bizzat Zeki Sezer'den dinlediğim için paylaştım. Kimler baskı yapıldığını söylemişti. Oyumuz da o dönemde yüksek noktalara çıkmıştı. 'Seçimlere girmemizi istemiyorlar' dedi. 'Kim istemiyor' dedim ses çıkarmadı. 'Askerler mi?' dedim. Başını sallayarak onayladı. İsimleri sonra başkanlık kurulunda görev yapan arkadaşlardan öğrendim. Tuncay Özkan'ı parti binasından çıkarken gördüm. İfadesi size neler yaparım der gibiydi."