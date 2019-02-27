DSP Genel Başkanı Aksakal: 2007 seçimlerine girmemizi asker istemedi

Türkiye'nin yerel yöneticilerini belirlemek için sandığa gideceği 31 Mart seçimlerinin en çok konuşulan partisi, eski Başbakan Bülent Ecevit'in kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti (DSP) oldu. Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kararını beklemeden DSP'ye geçmesinin ardından CHP'nin aday göstermediği bir çok belediye başkanı ve aday adayı DSP'nin yolunu tuttu.
RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, hem yerel seçim sürecini değerlendirerek partisine yönelik eleştirileri yanıtladı hem de geçmişte yaşanan ve çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.
'EĞER ORTADA BİR AYIP VARSA'
Türkiye'nin 433 noktasında seçime gireceklerini belirten Aksakal, iktidara yakın medya tarafından kendilerine gösterilen ilgiye ilişkin "Eğer ortada bir ayıp varsa AKP iktidarına karşı siyaset yapan DSP'yi aynı istikametteki medya kuruluşlarının ısrarla görmemiş olmasıdır. Aynı eleştiriyi diğer tarafa da yapabiliriz. Sözcü, AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci'yi tam sayfa verdi" diye konuştu.
'İKTİDARA YAKIN MEDYADA İKTİDARI ELEŞTİRİYORUM AMA YAYINLANMIYOR'
'ANA MUHALEFET PARTİSİNİN YAKININDAKİ MEDYA BENİM SÖYLEDİKLERİMİ YAYINLASA'
"Keşke ana muhalefet partisinin yakınında olan medya benim bu söylediklerimi yayınlasa" ifadelerini kullanan Aksakal "İktidara yakın medya muhalefete karşı söylediğimi ön plana çıkarıyor ama muhalefete yakın gazeteler de iktidara karşı söylediklerimi yazmıyorlar. DSP'yi yeniden gündeme getirmeyelim diye düşünüyor olabilirler" diye konuştu.
'ZEKİ SEZER'E YANIT VERDİ'
"Ben yeni bir polemiğin içine düşmek istemem ama hepimiz reel siyaset yapıyoruz. Sayın Sezer 2009 yılında DSP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmişti. Tam 10 yıl önceydi. Bu süre zarfında DSP genel merkezine bir kez dahi adım atmamıştır" diyen Aksakal, şunları anlattı:
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