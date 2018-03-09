Apple bu yıl daha ucuz bir HomePod tanıtacak

Apple’ın yıl sonuna doğru daha ucuz bir HomePod modelini piyasaya sürmek üzere planlar yaptığı ileri sürüldü.

Tayvan merkezli Economic Daily News, Apple'ın bu yılın sonunda akıllı hoparlör HomePod'un yeni modelini piyasaya süreceğinin haberini duyurdu.

Apple HomePod too pricey? Cheaper version rumored to be incoming at under $200. Really? https://t.co/kdp70h8D7Z pic.twitter.com/A6vt53ETOV — Forbes Tech News (@ForbesTech) March 8, 2018

​shiftdelete'in haberine göre, yeni model HomePod'un 150 dolar ile 200 dolara mal olması bekleniyor. Ayrıca yeni modelde daha küçük bir hoparlör ve çok fazla özellik isteyen müşteriler hedeflenecek.

Apple‘ın Siri tarafından desteklenen ilk akıllı hoparlörü HomePod, 350 dolar fiyat etiketine sahip ve piyasadaki en pahalı akıllı hoparlörlerden birisi durumunda.

Öte yandan, Apple'ın daha ucuz bir akıllı hoparlörün yanında ‘boru hattından daha ucuz' bir de MacBook Air piyasaya süreceği iddia edildi.