Tunguska meteoru büyüklüğündeki asteroit dünyayı sıyırıp geçti

Tunguska'ya düşen meteor büyüklüğündeki bir asteroidin dünyanın çok yakınından geçtiği belirtildi.

Space.com'un haberine göre, büyüklüğü 48 ilâ 110 metre arasında olan ve 2018 GE3 adını alan gök cismi, gezegenimizin 192 bin kilometre uzağından geçti. Bu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık yarısına eşit.

Asteroid 2018 GE3 flew past us today, half the distance to the Moon. Around 50-100 m in diameter, it was several times the 2013 Chelyabinsk meteor, around the size of the 1908 Tunguska event ~ easily enough to destroy a city. We had less than a day's warning. (📷 Michael Jäger) pic.twitter.com/kElrxBiUoB — Andrew Rader (@marsrader) 16 Nisan 2018

​2018 GE3 adlı asteroidin, 2013 Şubat ayında Rusya'nın Çelyabinsk kentine düşen meteordan birkaç kat büyük olduğu ve 1908'de Dünya'ya çarpan Tunguska meteoruyla karşılaştırılabileceği ifade edildi.

Diğer yandan gök cisminin, gezegenimize en yakın mesafeye yaklaştığı ana 21 saat kala tespit edilerek astronomları şaşırttığı kaydedildi.