NASA, mavi Güneş görüntüleri yayınladı

NASA, Güneş'in manyetik alanının görülebildiği bir video paylaştı. Uç morötesi ışının kullanıldığı video mavi ile renklendirildi ve böylece Güneş üzerindeki faaliyetler bir bir görülebildi.
Once in a blue…Sun? This footage of the Sun was taken by our Solar Dynamics Observatory satellite in extreme ultraviolet light — a type of light that human eyes can't see — and colorized in blue. https://t.co/wQVc2KjoZ6 pic.twitter.com/t7YcBofIxF— NASA Sun & Space (@NASASun) May 3, 2018
Görüntülerde Güneş'in çevresindeki manyetik alanın oluşturduğu çizgi de görülebiliyor.
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