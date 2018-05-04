NASA, mavi Güneş görüntüleri yayınladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Güneş’teki manyetik alanın görüldüğü bir video yayınladı. Videoda kullanılan özel yöntemle izleyiciler Güneş’i mavi renkte görme imkânı buldu.

NASA, Güneş'in manyetik alanının görülebildiği bir video paylaştı. Uç morötesi ışının kullanıldığı video mavi ile renklendirildi ve böylece Güneş üzerindeki faaliyetler bir bir görülebildi.

Once in a blue…Sun? This footage of the Sun was taken by our Solar Dynamics Observatory satellite in extreme ultraviolet light — a type of light that human eyes can't see — and colorized in blue. https://t.co/wQVc2KjoZ6 pic.twitter.com/t7YcBofIxF — NASA Sun & Space (@NASASun) May 3, 2018

​Görüntülerde Güneş'in çevresindeki manyetik alanın oluşturduğu çizgi de görülebiliyor.