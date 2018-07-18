Avustralya'da yeni bir yılan türü bulundu

Avustralya'da, Queensland Üniversitesinde görevli biyologlar tarafından şans eseri yeni bir yılan türünün bulunduğu belirtildi.
University of Queensland team discovers a new venomous species of snake for Australia at Weipa in the state's far north. https://t.co/uXqtUX096A— The Courier-Mail (@couriermail) July 17, 2018
Yılanın, Cape York Peninsula'nın batı kıyılarında bulunduğunu kaydeden Fry, sürüngenin, köstebek yılanları gibi toprak altında yaşayan bir tür olduğunu ifade etti.
Biyologlar, yılanın limandaki gemiler vasıtasıyla deniz kenarına geldiğini tahmin ediyor.
Bilim insanları, 2014'te bulunan yılan üzerinde uzun süren araştırmalar sonucunda, "çok nadir rastlanan yeni bir tür" olduğuna karar verdi.
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