'Muhafazakarlar, liberallere göre hayatı daha anlamlı buluyor'

Araştırmacılardan David Newman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayatımızdaki şeyleri hissetmek, bir düzen içine koymak hayatın anlamını bulmakla ilişkilidir. Eğer kişi kaotik hissediyorsa burada muhtemelen hayatının anlamını arama isteğinin kırılması söz konusudur" dedi.
Araştırmada katılımcılara politik eğilimleri sorularak, aşırı muhafazakar ile aşırı liberal arasında değişen 5 seçenek arasında seçim yapmaları istendi. Dini inanç ve muhafazakar olma arasında kuvvetli bir bağ olduğunu söyleyen Newman, liberallerde bunun bu kadar kuvvetli görülmediğini açıkladı.
'RUH HALİNE GÖRE DEĞİŞEBİLİR'
Araştırma sonunda politik yönelim ile hayatı anlamlandırma bakışı arasında bir bağ bulunmasına şaşırdığını itiraf eden Newman, sonraki araştırmalarında neden muhafazakarlar ve liberaller arasında böyle bir fark olduğunu inceleyeceğini, bu durumun sadece muhafazakarların liberallere göre daha inançlı olması verisiyle açıklanamayacağını söyledi.
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