'Muhafazakarlar, liberallere göre hayatı daha anlamlı buluyor'

Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sağ eğilimli politik düşüncelere sahip olan kişilerin hayatlarından tatmin olma oranının liberallere göre daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

© REUTERS / Osman Orsal Selvi: Muhafazakar tabanda sorgulamalar başladı

Independent'in haberine göre , Kaliforniya Üniversitesi uzmanlarınca 16 farklı ülkede gerçekleştirilen araştırma , sağ kanatta politik düşünceye sahip olan kişilerin hayatlarını daha anlamlı bulduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılardan David Newman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayatımızdaki şeyleri hissetmek, bir düzen içine koymak hayatın anlamını bulmakla ilişkilidir. Eğer kişi kaotik hissediyorsa burada muhtemelen hayatının anlamını arama isteğinin kırılması söz konusudur" dedi.

Araştırmada katılımcılara politik eğilimleri sorularak, aşırı muhafazakar ile aşırı liberal arasında değişen 5 seçenek arasında seçim yapmaları istendi. Dini inanç ve muhafazakar olma arasında kuvvetli bir bağ olduğunu söyleyen Newman, liberallerde bunun bu kadar kuvvetli görülmediğini açıkladı.

'RUH HALİNE GÖRE DEĞİŞEBİLİR'

Öte yandan Newman, bu sonuçların herkes için geçerli olamayacağını, muhafazakar olmayan bir kişinin de hayatından fazlasıyla tatmin olabileceğini, kişilerin karakterlerine, o anki ruh hallerine göre bunun değişkenlik gösterebileceğini belirtti.

Araştırma sonunda politik yönelim ile hayatı anlamlandırma bakışı arasında bir bağ bulunmasına şaşırdığını itiraf eden Newman, sonraki araştırmalarında neden muhafazakarlar ve liberaller arasında böyle bir fark olduğunu inceleyeceğini, bu durumun sadece muhafazakarların liberallere göre daha inançlı olması verisiyle açıklanamayacağını söyledi.