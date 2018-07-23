Rus bilim insanları Güneş sisteminin yakınlarında süpernova patlaması olduğunu tespit etti

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nden (MEPhI) astrofizikçiler, Güneş sisteminin yakınlarındaki bir süpernova patlamasının meydana geldiğini tespit etti. Bilim insanları kozmik ışınlarda yüksek miktarda anti madde (pozitron ve antiprotonlar) oluşmasına bu patlamanın yol açtığı teorisinde bulundu.

© AP Photo / Jin Ma/Beijing Planetarium/The Kavli Foundation Patlayan yıldızlar Dünya’yı radyasyonla yıkıyor

Son yıllarda yapılan deneylerde kozmik ışınların spektrumplarında yüksek miktarda anti madde, anizotropisinde de bir anormallik (bileşenlerinde eşitsizlik) gözlendi. Rusya, Fransa ve İsviçre'den bilim insanlarının oluşturduğu uluslararası bir ekip gerçekleştirdiği incelemelerle kozmik ışınlardaki bu anormallikleri açıklamaya çalıştı. İncelemelerin sonucunda bu anormalliğin nedeninin Güneş sisteminin yakınlarındaki bir süpernova patlaması olabileceği sonucuna varıldı.

Psysical Review dergisine konuşan MEPhI'den Dmitriy Semikoz Sputnik'e yaptığı açıklamada, söz konusu patlamanın 2-3 milyon yıl önce Güneş sisteminden 220-450 ışık yılı uzaklıkta (Güneş'e en yakın yıldız Proxima Centauri'nin bulunduğu mesafeden 50-100 kat daha fazla uzakta) gerçekleştiğini söyledi. Semikoz'a göre, patlamanın tarihine yönelik çıkarıma yalnızca süpernovalarda görülebilen Fe60 demir izotopu içeriği sayesinde varıldı.

Semikoz, bu olayın tekrarlanması halinde Dünya'yı büyük bir iklim değişikliğinin beklediği ve radyasyon oranının ciddi oranda artacağı uyarısında bulundu.

© AP Photo / Jin Ma/Beijing Planetarium/The Kavli Foundation Güneş bile yanında sönük kalıyor

Semikoz "Süpernova patlaması 10 kat daha yakında gerçekleşirse bunun gezegenimizdeki yaşam için sonuçları felaket olur. Böyle bir durum mesafeden bağımsız olarak dahi Dünya'daki tüm canlıları öldürür" dedi.

Öte yandan süpernova patlamaları neyse ki pek sık gerçekleşmiyor. Süpernova patlamaları Dünya'dan yüzlerce parsek (3.26 ışık yılı) uzaklıkta birkaç milyon yılda bir meydana geliyor.