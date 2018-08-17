Kırım'da Herkül figürleriyle süslenmiş bir mezar bulundu

Sputnik'e konuşan Rus arkeolog Oleg Markov, Kırım'ın Kerç kenti yakınındaki Kız-Avul kabristanında yapılan çalışmalarda antik Yunan dönemine ait bir mezar ortaya çıkardıklarını bulunduğunu belirtti.

Çalışmaları yöneten tarihçi Nikolay Fedoseyev de, mezarın M.Ö. 2. yüzyıldan kalma olduğunu ve duvarlarında Herkül figürlerinin bulunduğunu kaydetti.

Mezarın daha önce yağmalandığı ancak Herkül figürlerinin ve bazı ritüel malzemelerinin zarar görmediği belirtildi.

Bu arada uzmanlar, benzer figürlerin aynı döneme ait İtalyan mezarlarında da bulunabileceğini kaydetti.