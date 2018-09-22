Roscosmos: ABD'yle planlanan 'Ay istasyonu' projesinden çekilebiliriz

ABD’nin sürekli olarak genişlettiği yaptırım kararları yüzünden Rusya’yla ilişkilerindeki gerilim bir türlü azalmazken, Rusya, Ay yörüngesine uzay istasyonu yerleştirilmesini öngören ortak projeden çekilebileceğinin sinyalini verdi.

© Sputnik / Hüseyin Hayatsever Rus kozmonot: Rusya ile ABD arasında uzay alanında rekabet yok, işbirliği var

Rus devlet uzay şirketi Roscosmos’un başkanı Dmitriy Rogozin, Ay yörüngesine bir uzay istasyonu gönderilmesi için ABD’yle ortak çalışmakta anlaştıkları projeden çekilebileceklerini ve Rusya’nın, kendi ay istasyonu projesini gündeme getirebileceğini söyledi.

Ortak projeden ayrılabilecek olmalarının sebebini ise Rusya’nın ‘ikincil rol oynamak istememesiyle’ açıklayan Rogozin, başka bir ayrıntı vermedi.

Roscosmos başkanının açıklaması, Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları gerekçesiyle, Washington’ın, Rusya’ya yönelik yaptırımlarını sürekli artırdığı bir döneme denk geliyor.

Roscosmos ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay yörüngesine yerleştirilecek bir uzay istasyonu kurulması projesinde beraber çalışmak için geçen yıl anlaşmaya varmıştı.