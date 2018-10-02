Kurukafaya benzeyen asteroit Dünya’ya yaklaşıyor

Şekli itibarıyla kurukafayı andıran bir asteroidin 11 Kasım’da Dünya’nın çok yakınından geçeceği öğrenildi.

Live Science'ın haberine göre şekil olarak kurukafaya benzeyen 2015 TB145 kod adıyla sınıflandırılan asteroid 11 Kasım'da Dünya'nın 38 milyon kilometre yakınından geçecek. Haberde bu mesafenin Dünya ile Güneş arasında olan mesafenin 4'te biri olduğu belirtiliyor.

ASTEROİT, 3 YIL ÖNCE DÜNYA'NIN 486 BİN KİLOMETRE YAKININDAN GEÇMİŞTİ

Near-Earth asteroid 2015 TB145, the "skull-faced asteroid," returns this year, but will be 80x farther away from Earth than it was on Halloween 2015.#TeamRadar #AreciboScience pic.twitter.com/AnzSr4OGwj — Arecibo Radar (@AreciboRadar) October 2, 2018

​Sıra dışı asteroit ilk kez 3 yıl önce bilim insanlarının dikkatini çekmiş ve gök cisminin 31 Ekim'de Dünya'nın 486 bin kilometre yakınından geçtiği için NASA tarafından ‘Büyük Balkabağı' adı takılmıştı.

Bilimciler kafatası benzeri asteroitten birkaç görüntü de alabilmiş, fotoğraflarda gök cisminin kafatasına benzediği net olarak görülebiliyor.

2015 TB145'NİN DÜNYA İLE BİR SONRA YAKLAŞMASININ 2082'DEN ÖNCE OLMAYACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

© AP Photo / NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez, füze fırlatmak lazım

2015 TB145 adlı asteroidin, yumurta biçimindeki yörüngesinden ve uçtuğu hızdan ötürü ölü bir kuyruklu yıldız olduğu sanılıyor. Asteroidin bir diğer özelliği ise tamamen siyah olması.

Gök cismi üzerine gelen ışığın yüzde 94'ünü yuttuğu belirtildi.

2015 TB145 kod adlı asteroidin Dünya'ya bir sonraki yaklaşmasının 2082'den önce olmayacağı tahmin ediliyor.