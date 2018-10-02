Kurukafaya benzeyen asteroit Dünya’ya yaklaşıyor

ASTEROİT, 3 YIL ÖNCE DÜNYA'NIN 486 BİN KİLOMETRE YAKININDAN GEÇMİŞTİ
Near-Earth asteroid 2015 TB145, the "skull-faced asteroid," returns this year, but will be 80x farther away from Earth than it was on Halloween 2015.#TeamRadar #AreciboScience pic.twitter.com/AnzSr4OGwj— Arecibo Radar (@AreciboRadar) October 2, 2018
Sıra dışı asteroit ilk kez 3 yıl önce bilim insanlarının dikkatini çekmiş ve gök cisminin 31 Ekim'de Dünya'nın 486 bin kilometre yakınından geçtiği için NASA tarafından ‘Büyük Balkabağı' adı takılmıştı.
Bilimciler kafatası benzeri asteroitten birkaç görüntü de alabilmiş, fotoğraflarda gök cisminin kafatasına benzediği net olarak görülebiliyor.
2015 TB145'NİN DÜNYA İLE BİR SONRA YAKLAŞMASININ 2082'DEN ÖNCE OLMAYACAĞI TAHMİN EDİLİYOR
Gök cismi üzerine gelen ışığın yüzde 94'ünü yuttuğu belirtildi.
2015 TB145 kod adlı asteroidin Dünya'ya bir sonraki yaklaşmasının 2082'den önce olmayacağı tahmin ediliyor.
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