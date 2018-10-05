Netflix, Youtube'u geçti: İnternetin yüzde 15'ini tüketiyor

Araştırmaya göre, video oyunları ve dosya paylaşımı üzerinden geçen internet trafiğinde de ciddi bir artış bulunuyor.
Toplam internet kullanımında videonun ardından, yüzde 17 ile web tarayıcıları, yüzde 7,8 ile oyun, yüzde 5,1 ile de sosyal medya kullanımı geliyor.
Sandvine'in yöneticilerinden Cam Cullen, videonun genel internet trafiği üzerindeki ağırlığının daha da artacağını belirterek, "Giderek daha fazla yüksek çözünürlüklü içerik üretiliyor ve kullanıcılar giderek daha fazla 4k çözünürlüklü içerik izliyor" diyor.
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