Rus bilim insanları, nükleer atıkların çevreye zararını önleyebilen bakteri keşfetti

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Frumkin Fiziksel Kimya Enstitüsü ve Rusya Bilimler Akademisi Federal Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nden bilim insanları Sibirya’daki bir nükleer atık depolama alanında nükleer atıklardaki radyasyonun yayılarak çevreye zarar vermesini önleyebilen bir bakteri tespit etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Frumkin Fiziksel Kimya Enstitüsü ve Rusya Bilimler Akademisi Federal Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar çevrenin sıvı radyoaktif atıklardan temizlenmesini sağlamada kullanılabilecek bir bakteri buldu.

Russian scientists discover bacteria which neutralizes nuclear waste https://t.co/b8WtFTC3zy pic.twitter.com/k5387euZWA — Sputnik (@SputnikInt) October 8, 2018

​Bilim insanları, bu keşfe Tomsk bölgesindeki, Sibirya Kimyasal Merkezi'nden çıkan sıvı radyoaktif atıkların bulunduğu Seversk derin radyasyon gömü alanındaki yer altı suları üzerinde yaptığı mikrobiyolojik çalışmalar sırasında ulaştı.

Rus Radyoaktivnıye Othodı bilim dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, bulunan bakteri uranyum ve plütonyumda bulunan radyonüklid iyonları hareketsiz hale getirerek, radyasyonun çevreye yayılmasını önleyebiliyor.

Laboratuvarda gerçekleştirilen deneylerde bilim insanları bakterinin başarılı şekilde çalışabilmesi için gerekli koşulları da elde etti. Bu keşfin, sıvı radyoaktif atıkların bulunduğu derin gömü alanlarında kullanılabilecek biyogeokimyasal bariyerin oluşturulması yönünde ilk adım olduğu aktarılıyor.