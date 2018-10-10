Yapay zeka yardımıyla hazırlanan ilk pop albümü çıktı: 'Hello World'

Pachet, Benoit Carré ile birlikte otonom yapay zeka müziğin ötesinde içinde insanı, yaratıcılığı da barındıran insan-yapay zeka etkileşimli bir çalışma üzerine yoğunlaştı. Bu çalışmalar, ‘Flow Machines’ ve Benoit Carré ikilisinden ‘Skygge’nin doğmasını sağladı.
Aralık 2017’de tarzı bilindik popüler Belçikalı sanatçı Stromae notalarıyla, akortlarıyla, sesiyle ve ilhamıyla ‘Flow Machines’i besledi. Sonrasında ‘Flow Machines’’n ürettiği melodileri seçerek besteyi oluşturdu. Beste sözlerinin eklenmesi için Kanadalı sanatçı Kiesza’ya gönderildi ve Hello Shadow ortaya çıktı.
Yeni Hello World albümündeki 15 şarkı için içlerinde Fransız sanatçı Camille Bertault, Alman müzisyen Jata, İngiliz şarkıcı Michael Lovett and yapımcı Ash Workman’ın de olduğu 30’dan fazla uluslararası sanatçıyla çalışıldı.
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