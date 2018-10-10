Yapay zeka yardımıyla hazırlanan ilk pop albümü çıktı: 'Hello World'

Diken'den Oğuz Bayhun'un haberine göre, Sony CSL eski yöneticisi ve şu anki Spotify Creator Technology Research Lab yöneticisi François Pachet 2012 yılından beri müzik ve yapay zeka üzerine çalışmalar yürütüyordu. Pachet, 2016 yılında mühendis ve sanatçılardan oluşan bir ekiple ilk şarkıları, Beatles esintili Daddy’s Car’ı ve Amerikalı besteciler Irving Berlin ve Duke Ellington’ın stilindeki Mr. Shadow’u yayınlamıştı. Bu iki şarkı kısa bir süre içerisinde YouTube’da 2.3 milyon kez dinlendi.

Pachet, Benoit Carré ile birlikte otonom yapay zeka müziğin ötesinde içinde insanı, yaratıcılığı da barındıran insan-yapay zeka etkileşimli bir çalışma üzerine yoğunlaştı. Bu çalışmalar, ‘Flow Machines’ ve Benoit Carré ikilisinden ‘Skygge’nin doğmasını sağladı.

Aralık 2017’de tarzı bilindik popüler Belçikalı sanatçı Stromae notalarıyla, akortlarıyla, sesiyle ve ilhamıyla ‘Flow Machines’i besledi. Sonrasında ‘Flow Machines’’n ürettiği melodileri seçerek besteyi oluşturdu. Beste sözlerinin eklenmesi için Kanadalı sanatçı Kiesza’ya gönderildi ve Hello Shadow ortaya çıktı.

Yeni Hello World albümündeki 15 şarkı için içlerinde Fransız sanatçı Camille Bertault, Alman müzisyen Jata, İngiliz şarkıcı Michael Lovett and yapımcı Ash Workman’ın de olduğu 30’dan fazla uluslararası sanatçıyla çalışıldı.