Bilim insanlarından kanser tedavisinin etkinliğini arttıran yeni yöntem

Sonuçları, İngiliz Scientific Reports dergisinde yayınlanan bilimsel çalışmaya göre, kansere karşı kullanılan birçok ilacın etki mekanizmalarının temelini, bu ilaçların özel enzimlerin etkisiyle ‘onarılan' DNA hasarlarına yol açma kabiliyeti oluşturuyor. Son yıllarda yapılan araştırmaların sonuçları, DNA ‘onarımının kanser hücrelerinin ilaçlar ve ışın tedavisine karşı dayanıklılığına neden olduğunu ortaya koydu. Bu sebeple onarım enzimlerinin aktifliğinin azaltılması, kanser tedavisi etkinliğinin arttırılmasına yönelik önemli yöntemlerden biri olarak görülmeye başladı.

MEPhl'den bilim insanlarının anlattığına göre, yeni enzim inhibitörlerinin geliştirilmesi için en etkili inhibitörlerin tespit edilmesini sağlayacak yöntemlere ihtiyaç vardı. Konuyla ilgili açıklama yapan MEPhI Uluslararası Nano-Biyomühendislik Laboratuvarı'ndan Prof. İgor Nabiyev, "DNA hasarına karşılık olarak, DNA bağımlısı proteikinaza (kısaca kinaza) isimli enzimin aktifliğindeki değişikliklerin değerlendirilmesi için kuantum noktaları temelli mikroçip geliştirdik. Kuantum noktaları kullanılmasının inhibitörlerin DNA'da oluşan hasarlara karşılık olarak enzimlerin aktifliğini nasıl etkilediğini saptama imkanı tanıdığı ortaya konuldu" ifadelerini kullandı.

© AP Photo / Stephan Savoia Biliminsanları kanser hücrelerini ‘sonsuz bir uykuya yatırıyor'

Bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları, özellikle kanser tedavisi için yeni ilaç üretimi açısından önem taşıyor. Kinaza enzimi, DNA onarımı mekanizmasının önemli unsuru olarak tümörün ilaç ve ışın tedavisine karşı dayanıklılığının oluşumunda kilit rol oynuyor. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, inhibitör vasıtasıyla kinaza enziminin aktifliğinin azaltılmasının, göğüs, kalın bağırsak kanseri, glioma ve osteoma gibi kötü huylu tümörlerin ışın tedavisine karşı duyarlılığının arttırılmasını sağlandığını ortaya koydu.

Kinaza enzimleri inhibitörlerinin geliştirilmesinin, tümör hücrelerinin DNA'sında hasar oluşturma sürecini temel olarak alan mevcut kanser tedavisi yöntemlerinin etkinliğini önemli ölçüde artırması bekleniyor.