Bilim insanlarından yeni iddia: Mars'ta yaşamı destekleyebilecek miktarda oksijen bulunabilir

© Sputnik / Pavel Balabanov Mars'a gönderilecek bir turisti neler bekliyor?

ABD'nin Caltech Üniversitesi'nden ve NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) araştırmacılar, Mars'ta su bulunması halinde, belirli koşullar altında, solunabilir bir atmosfer oluşturmaya elverecek miktarda oksijen içerebileceğini iddia etti.

Caltech Üniversitesi'nde görev yapan jeo-biyolog Woody Fischer ve JPL'den Vlada Stamenkovic, bilim insanlarının daha önce hipotez olarak öne sürdüğü, Kızıl Gezegen'in yüzeyinin altında tuzlu su bulunması ihtimalini değerlendirdi. Araştırmacılar, söz konusu hipotezden hareketle, tuz sayesinde donmadan sıvı halini muhafaza edebilen bu suların 'solunabilir bir atmosfer' yaratmak için, düşünülenden çok daha büyük miktarda oksijen içerebileceğini savundu.

'MARS, CANLI YAŞAMINA VE AEROBİK SOLUNUMA UYGUN OLABİLİR'

© Fotoğraf : Pixabay Mars’ta uzun süreli kalış için dev iglo inşa edilecek Araştırmacılar, oksijenin atmosfere girdiğinde, su ile hava arasında bir denge yaratmak için suya dönüştüğüne dikkat çekti. Yüzeyin altındaki eriyik haldeki oksijenin yeniden havayla temas etmesi halinde atmosferi oksijenle doldurarak canlı yaşamına ve aerobik solunuma uygun hale getirebileceği varsayımında bulundu.

Araştırmanın sonuçları 'Nature Geoscience' dergisinde yayımlandı.